La crisis migratoria que mantiene en alerta a Ceuta ahora tiene un nuevo capítulo en Melilla. Durante la noche, un grupo de migrantes llegó por vía marítima hasta la playa de la Hípica, una de las zonas más concurridas de la ciudad autónoma española, en un episodio que quedó registrado en video y que vuelve a encender las alarmas sobre la presión que viven las fronteras de España en el norte de África.

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Las imágenes, difundidas por COPE Melilla, muestran a decenas de personas corriendo por la arena y el paseo marítimo apenas tocaron tierra. Entre los migrantes se observan varios hombres con el torso descubierto y, según el medio, al menos un menor de edad.

Melilla se suma a la tensión que ya vive Ceuta

El episodio ocurre mientras Ceuta continúa enfrentando una fuerte presión migratoria, lo que lleva a que las dos ciudades autónomas españolas vuelvan a quedar bajo el foco por los constantes intentos de ingreso irregular desde el norte de África.

Aunque Melilla cuenta con una valla fronteriza que la separa de Marruecos, las autoridades también enfrentan frecuentes llegadas por el mar, ya sea mediante pequeñas embarcaciones o personas que intentan alcanzar la costa a nado.

En esta ocasión, la entrada se produjo directamente por la playa de la Hípica, lo que hizo que los migrantes aparecieran en una zona urbana y turística, ante la mirada de residentes y visitantes que se encontraban en el lugar.

🔵La Policía Local acordona la playa de la Hípica por la continua entrada de migrantes irregulares desdeel Dique Sur y ante la expectación de melillenses que se encontraban en la zona. pic.twitter.com/D4Dl11RqrD — COPE Melilla (@cope_melilla) July 30, 2026

Crece la presión sobre las ciudades españolas en África

La nueva llegada vuelve a poner sobre la mesa el desafío que enfrentan Ceuta y Melilla para atender estos flujos migratorios, especialmente en materia de recepción, identificación y protección de menores de edad.

Además, el hecho confirma que la presión migratoria ya no se concentra únicamente en una de las dos ciudades autónomas, sino que continúa afectando ambos enclaves españoles, considerados las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano junto con Melilla y Ceuta.

En las últimas semanas, las autoridades han reforzado el monitoreo tanto en los pasos fronterizos como en las rutas marítimas utilizadas por quienes buscan ingresar a territorio europeo.

¿Cómo será la regularización de migrantes en España?

El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua