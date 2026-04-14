Los debates en el marco de las elecciones presidenciales se trasladaron al Congreso, un escenario que Paloma Valencia e Iván Cepeda adoptaron para refutar sus propuestas y lanzarse unos cuantos dardos.

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Así ocurrió en una nueva sesión este 14 de abril. En el recinto, Valencia empezó por criticar al Gobierno Petro y por lanzar preguntas directas a Cepeda sobre las recientes amenazas que recibió la candidata. “Estoy indignada con las actuaciones de este Gobierno. Sí quisiera preguntarle al candidato del Gobierno, el senador Cepeda, qué piensa él de las amenazas del presidente a los alcaldes, que les dice que si continúan defendiendo a los ciudadanos, por los altísimos costos del predial, él mismo los va a sacar”, dijo Paloma Valencia.

“Sí quisiéramos saber qué es lo que va a hacer el senador Iván Cepeda, que ya llegaría, creo que no ha llegado, de pronto está atrasado, pero seguro ya debe estar llegando, de pronto se le olvidó que hoy había sesión”, agregó.

Iván Cepeda le responde fuerte a Paloma Valencia por presencia de Ciro Ramirez

En respuesta a los señalamientos de la senadora, Cepeda optó por refutar su opinión refiriéndose a la presencia de Ciro Ramírez en el Congreso pese a haber sido condenado por corrupción en el caso de las ‘marionetas 2.0’.

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“Ya que usted pregunta, cuando se le responde entonces escuche las respuestas. Si vamos a hablar de criminales, de una vez vamos al punto directamente. ¿Qué hace el senador Ciro Ramírez en esta sesión?, ¿qué hace registrado?”, dijo Cepeda.

#POLÍTICA | Nuevo rifirrafe entre los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Paloma Valencia. Esta vez, por la presencia del senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, en el recinto de la plenaria del Senado, pese a haber sido condenado por corrupción en el caso de las… pic.twitter.com/FUr9hTm9g8 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 14, 2026

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El senador continuó: “¿Cómo es posible que un señor condenado venga a esta cámara, después de haber sido condenado, y se registre. Yo no sé qué implicación judicial tenga eso, pero, por lo menos, desde el punto de vista ético, es absolutamente impresentable que un señor que ha robado al Estado colombiano venga a registrarse aquí“.

Y concluyó: “Senadora Valencia, ya que usted habla de los amigos de los criminales, yo le pido que a los criminales que ustedes traen a esta Congreso, por lo menos, una vez condenados, tengan la gentileza de decirles que no vengan aquí, es lo mínimo que pueden hacer, ¿no cree usted?“.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.