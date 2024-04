La hija de la mandatario Sofía Petro subió un video a través de su cuenta de Instagram y sorprendió al público con su deslumbrante interpretación de ‘Fast car’ de Tracy Chapman en un escenario vibrante y desconocido.

(Vea también: Sofía Petro le dio lección a su padre y condenó los ataques de Hamás a Israel)

La hija de Gustavo Petro, hizo que cada nota resonara en el corazón de los presentes. En su red social de Instagram, compartió con sus seguidores el significado especial que tenía esa canción para Sofía, quien admitió que tiene una condición psicológica.

Reveló que desde los 16 años solía cantarla en la ducha, su “escenario favorito”, con lágrimas en los ojos. La melodía se convirtió en su refugio, en una promesa de libertad y esperanza. Recordaba el verso sobre escapar hacia un lugar mejor, un destino desconocido que prometía una nueva vida.

“Desde entonces ha vuelto a mi siempre que siento querer escapar de algo, pensando en ese tiquete y que a donde me lleve será mejor”, contó Sofía Petro.

La hija del mandatario reconoció que, a pesar de sus intentos de escapar, las luchas y desafíos seguían presentes. Sin embargo, había encontrado fuerza en el peso de sus experiencias.

“Hoy, la canté en un escenario y ya no quiero ir a ningún lado. Todo de lo que he querido alejarme no ha desaparecido aunque yo corra, solo mi espalda aprendió a cargar aquello que el tiempo va volviendo más ligero”, contó Sofía.