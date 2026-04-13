La política colombiana se agita tras el reciente pronunciamiento de la excandidata presidencial Íngrid Betancourt. A través de un contundente mensaje en su cuenta de X, Betancourt hizo un llamado directo a dos figuras clave del centro, Sergio Fajardo y Claudia López, para que se sumen a la candidatura de Paloma Valencia.

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Con un tono desafiante, Betancourt cuestionó la posición de Fajardo y López, instándolos a pasar a la historia como líderes responsables. “Paloma Valencia, la conocen bien. Saben que es un ser humano íntegro. Por eso Colombia la necesita hoy, porque ella tiene una oportunidad y ellos no”, afirmó la líder de Oxígeno Verde, sugiriendo que la senadora del Centro Democrático es la ficha más capacitada para enfrentar la continuidad del actual gobierno.

Para Betancourt, la situación del país trasciende las diferencias ideológicas y se convierte en una lucha por la supervivencia del sistema electoral. “Esta vez no es entre el menos peor, sino entre el final de la democracia”, sentenció, haciendo eco de las preocupaciones del profesor Gabona sobre la posibilidad de que estas sean las “últimas elecciones libres”.

En su intervención, Íngrid destacó como un modelo a seguir la reciente cercanía entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, señalando que ambos han logrado priorizar el bien común sobre los cálculos mezquinos. Según su análisis, el panorama electoral se está reduciendo a dos opciones reales: “Hoy esto es entre Paloma o Cepeda. Lo demás es puro cuento”.

Un llamado contra la “dictadura” La propuesta de unión busca consolidar mayorías en el Congreso y una candidatura única que agrupe a derecha, centro y sectores independientes. “Aquí de lo que se trata es de unirnos para ganarle al petrismo y que así no ocurra una dictadura”, manifestó Betancourt, quien cerró su mensaje pidiendo prontitud en la decisión de los líderes de centro: “Ojalá decidan pronto; Colombia los necesita”.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.