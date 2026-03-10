Íngrid Betancourt se pronunció sobre los resultados de las recientes elecciones legislativas y compartió su lectura sobre los dirigentes que no lograron los resultados esperados en las urnas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea: Giovanny Ayala le contestó a Ingrid Betancourt emotivo mensaje por secuestro de su hijo Miguel)

En un mensaje difundido en redes sociales, la líder política se refirió a la llamada lista de los “quemados” y aseguró que varios nombres conocidos quedaron por fuera del Congreso.

Durante su intervención, Betancourt también reconoció el resultado de su propio movimiento, Partido Verde Oxígeno, que no consiguió superar el umbral necesario para obtener representación en el Senado.

Lee También

Según la Registraduría, la lista de la colectividad alcanzó cerca de 27.800 votos para Senado y más de 8.300 para Cámara, cifras insuficientes para mantener su presencia en el Legislativo.

“Me levanté esta mañana con un sentimiento incomprensible de felicidad. Incomprensible porque hago parte de la selecta y gloriosa lista de los quemados de estas elecciones”, indicó Betancourt en la grabación

Sí, hago parte de la lista de los quemados. Me quedo en Colombia y apoyaré a Paloma Valencia a la Presidencia. Hoy más que nunca debemos estar unidos. No me amilanaron las cadenas de las FARC, quienes me tuvieron amarrada a un árbol por años, menos un mal resultado electoral.… pic.twitter.com/KXQ2W64vLc — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) March 10, 2026

Íngrid Betancourt analizó elecciones legislativas de 2026 y rajó a Petro

En su análisis sobre el panorama político que dejaron las elecciones, la excandidata presidencial mencionó a varios dirigentes que, según su interpretación, salieron debilitados de la jornada electoral. Entre los nombres que citó figuran Roy Barreras, Jorge Enrique Robledo, Sandra Ramírez, Angélica Lozano, Catherine Miranda y Luis Eduardo Garzón, entre otros líderes que no alcanzaron las votaciones esperadas.

Betancourt también se refirió al resultado obtenido por el movimiento del presidente Gustavo Petro. Aunque el Pacto Histórico logró aumentar su número de curules en el Senado frente a la legislatura anterior, la dirigente sostuvo que ese resultado no necesariamente refleja un crecimiento real del respaldo ciudadano.

Según su interpretación, parte de ese aumento en la representación legislativa provendría de la adhesión de sectores políticos que antes pertenecían a otras fuerzas. Por esa razón, afirmó que el mandatario también habría quedado políticamente golpeado luego de la jornada electoral.

Las declaraciones de Betancourt se conocen en medio de los análisis que surgieron tras las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas realizadas en Colombia, procesos que también comenzaron a perfilar el escenario rumbo a las elecciones presidenciales de 2026.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.