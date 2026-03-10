El reloj corre para la centroderecha en Colombia. Con la fecha límite de inscripción de candidaturas para la primera vuelta presidencial fijada para este 13 de marzo, el búnker de la oposición se trasladó a la residencia de Paloma Valencia Laserna. Allí, entre manteles y cálculos electorales, se llevó a cabo una reunión definitiva este lunes 9 de marzo, donde el nombre de Juan Daniel Oviedo fue el plato principal.

La Gran Consulta por Colombia salió fortalecida de las urnas el pasado domingo, consolidándose como la fuerza más votada del país con 5.857.395 sufragios. En este escenario, la victoria de Valencia (con más de 3.2 millones de votos) y el sorprendente segundo lugar de Oviedo (con 1.2 millones) han forzado a una alianza que parece lógica en el papel, pero compleja en la ideología.

Según trascendió tras el almuerzo de los nueve integrantes de la coalición, existe un consenso absoluto para ofrecerle formalmente a Oviedo que sea la fórmula vicepresidencial de Valencia. El objetivo es claro: retener el voto de opinión y de centro que el exdirector del Dane conquistó en Bogotá para evitar que se fugue hacia otras candidaturas en mayo.

Pese a la presión de la coalición, Oviedo no la tiene tan clara. El economista ha sido enfático en que su millón doscientos mil votos no son un cheque en blanco para el Centro Democrático. En encuentros previos y declaraciones a Caracol Radio, el exconcejal de Bogotá marcó distancias frente a los discursos radicales que suelen acompañar a la derecha más tradicional.

“Abiertamente mostramos diferencias de fondo, por ejemplo, yo sí creo en la paz que se negoció en el Acuerdo de 2016 (…) Colombia lo que menos quiere son discursos radicales diciendo que el único enemigo del país es Petro o Cepeda”, sentenció Oviedo, enviando un mensaje directo a su anfitriona.

Para Oviedo, aceptar la vicepresidencia implica que Paloma Valencia modere su postura sobre la implementación de los acuerdos y deje de lado la narrativa de “solo plomo” contra la delincuencia. El economista insiste en que su rol es demostrar que “el centro existe” y que no se trata simplemente de ser el “anti-Petro”, sino de proponer una alternativa técnica y superior.

Este martes 10 de marzo será el “Día D”. Valencia y Oviedo sostendrán un encuentro privado para pulir los puntos programáticos y ver si la senadora está dispuesta a ceder terreno en su discurso para acoger las propuestas del exdirector del Dane.

De no llegar a un acuerdo antes del viernes 13 de marzo, Paloma Valencia tendría que buscar una fórmula de su propio partido, lo que podría debilitar el bloque frente a figuras como Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella. La pregunta que circula en los pasillos políticos es: ¿Logrará Paloma convencer a Oviedo de que la unidad es el único camino para llegar a la Casa de Nariño, o pesarán más las diferencias sobre la paz?

