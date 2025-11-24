Giovanny Ayala, que dejó en evidencia a Jessi Uribe por el secuestro de su hijo, reaccionó también ahora luego de un inesperado mensaje que recibió por parte de Ingrid Betancourt sobre lo sucedido.

La excongresista hizo un video junto a Jhon Frank Pinchao, expolicía que la acompañó en medio del emotivo mensaje en el que ella se refirió a la situación de Miguel Ayala.

“Acabamos de oír y ver el llamado desgarrador de Giovanny Ayala por la liberación de su hijo Miguel, que lo secuestraron el martes por alguna vía, al parecer por las disidencias de las Farc”, aseguró en mensaje replicado por el artista.

El hijo del cantante fue secuestrado el 1a8 de noviembre de 2025 en la vía Panamericana, a la altura de la vereda El Túnel en Cajibío, Cauca, cuando se desplazaba hacia Cali junto a su mánager.

“Estamos sufriendo con ustedes mucho, mucho. Así como ustedes fueron solidarios por nosotros. Yo sé que ustedes cantaron por la liberación de John Frank [Pinchao] y yo. Y también, en otros momentos de la vida, hemos podido estar muy cerca de su familia y realmente nos sentimos muy consternados y también muy indignados, muy adoloridos”, indicó.

Betancourt expresó su molestia por una situación que ella misma vivió hace varios años, por lo que lanzó un cuestionamiento por la situación del órden público en el país.

“No es posible que en Colombia sigamos viviendo esto. Tanto que hicimos por la paz, tanto que hicimos para que esto no volviera a repetirse y, finalmente, trazando un camino de impunidad lo que hemos hecho es envalentonar a todos los que han hecho de este tipo de prácticas su negocio”, sentenció.

Ayala no pasó por alto el mensaje y respondió de manera directa desde su cuenta persona de Instagram con un agradecimiento: “Gracias por su solidaridad”

Esta es una de las voces que han mostrado su apoyo a Giovanny Ayala por el secuestro de su hijo, un caso que se ha convertido de interés a nivel nacional a la espera de una pronta solución.

¿Quién secuestro al hijo de Giovanny Ayala?

No se sabe todavía quién ejecutó el secuestro del hijo de Giovanny Ayala, Miguel Ayala, aunque ha sido atribuido por las autoridades a las disidencias de las FARC, específicamente al frente Jaime Martínez, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

De acuerdo con la Policía Nacional, el rapto ocurrió la noche del 18 de noviembre de 2025 en la vía Panamericana, en la vereda El Túnel, municipio de Cajibío (Cauca), cuando Miguel viajaba con su mánager desde Popayán hacia Cali. La versión oficial indica que fueron interceptados por sujetos armados que se movilizaban en varios vehículos y una motocicleta.

Según el general de la Policía Metropolitana de Cali, Henry Yesid Bello, los secuestradores identificaron al grupo como operantes del frente Jaime Martínez, una facción del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc. Además, se reportó que los delincuentes pusieron a Miguel en “estado de indefensión” antes de llevarlo hacia el norte del Cauca.

Luego de la alerta, el Gaula de la Policía activó protocolos de búsqueda e inteligencia para dar con el paradero de Miguel y su acompañante. En medio de la crisis, Giovanny Ayala hizo un llamado público al presidente Gustavo Petro para que movilice recursos institucionales y respete la vida de su hijo.

¿Cuánto tiempo estuvo secuestrada Ingrid Betancourt?

Ingrid Betancourt estuvo secuestrada por las Farc durante aproximadamente 6 años, 4 meses y 9 días, según ha mencionado ella misma en varias ocasiones.

Su cautiverio comenzó el 23 de febrero de 2002, cuando fue secuestrada mientras hacía campaña presidencial en la zona de San Vicente del Caguán. Finalmente fue liberada el 2 de julio de 2008 en una operación militar planificada por el ejército colombiano (la famosa ‘Operación Jaque’).

Durante ese tiempo, Betancourt relató las duras condiciones en las que vivió: pasó largas temporadas en campamentos en la selva, a veces encadenada a árboles, y con solo permisos para ejecutar acciones básicas como ir al baño o hablar con otros rehenes.

La excongresista y excandidata presidencial de Colombia describe en su libro ‘Even Silence Has an End’ cómo ese tiempo marcó su vida física y emocional de manera profunda.

