Durante el debate organizado por Noticias Caracol, el candidato Sergio Fajardo destacó su trayectoria en cargos públicos. El exgobernador de Antioquia insistió en que “gobernar es difícil”, frase que repitió como uno de los ejes de su intervención.

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(Vea también: Golpe de Paloma Valencia a Cepeda y De La Espriella, según nueva apuesta electoral: es primera vez)

En este escenario de elecciones, advirtió sobre los riesgos de la polarización política en el país y planteó que Colombia no debería quedar atrapada entre extremos.

Roy Barreras respondió con ironía a Sergio Fajardo

La afirmación de Fajardo provocó una respuesta inmediata de Roy Barreras, quien lanzó una pulla que desató reacciones entre los asistentes.

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“No. Gobernar no es difícil. Es fácil cuando se sabe. Lo difícil es ganar elecciones, y usted sí que sabe de eso”, dijo, en referencia a las varias campañas presidenciales del exalcalde.

El comentario provocó murmullos en el auditorio, marcando uno de los momentos más tensos del debate.

Sergio Fajardo respondió y Paloma Valencia se metió en la discusión

En su derecho a réplica, Fajardo respondió con tono irónico: “El doctor Roy es muy gracioso”, lo que también desató risas.

El candidato reiteró que gobernar es complejo y advirtió que el país no puede seguir en una confrontación entre sectores políticos.

“Lo que necesita Colombia es elegir a una persona que pueda gobernar […] si seguimos en la confrontación Petro (con Cepeda) y Uribe (con Paloma y Abelardo), este país no va a ser viable, vamos para una confrontación que no nos merecemos.

En medio del intercambio, la senadora Paloma Valencia intervino. Lo hizo con un llamado a la inclusión y aseguró que buscaría unir a todos los colombianos.

“¿Sabe cuál es la ventaja de nosotros? Que nosotros, en cambio, los queremos incluir a todos. Yo invito a todos los colombianos a que saquemos adelante a Colombia y dejemos atrás todo esto […]. Yo quiero que hasta los petristas voten por mí”, dio la candidata.

Sin embargo, cuando Barreras le preguntó si en ese “todos” incluía a Abelardo de la Espriella, la candidata evitó dar una respuesta directa.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.