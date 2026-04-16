Al inicio del debate con candidatos presidenciales organizado por Caracol Televisión hubo un llamado directo y sin rodeos para los candidatos que no asistieron. Juan Roberto Vargas, uno de los encargados de moderar el evento, no ocultó la inconformidad y lanzó un mensaje directo a los aspirantes que no asistieron.

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Entre los invitados que no llegaron estuvo Iván Cepeda, quien, según informó Vargas, había dicho que no asistiría. Al respecto, destacó que su presencia habría sido clave para explicar propuestas como la transición energética y ecológica, la prohibición del ‘fracking’, el impulso de energías renovables y la meta de reducir en un 51 % las emisiones de gases de efecto invernadero.

También se mencionó el caso de Abelardo de la Espriella, quien argumentó problemas de agenda para no participar. Desde el espacio se lamentó su ausencia, señalando que habría sido importante conocer su postura frente a temas como el impulso al ‘fracking’, la exploración y explotación responsable de recursos, la protección de páramos y cambios en el sistema eléctrico para reducir tarifas.

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El mensaje del director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, al inicio del debate Colombia Decide Su Energía: “Noticias Caracol reitera que realizar este tipo de debates es una responsabilidad con nuestra audiencia, con el país y con la democracia. Asistir no es un favor a… pic.twitter.com/oPZWZb640Y — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 17, 2026

El reclamo no se quedó solo en nombres propios. Desde el set se hizo una reflexión más amplia sobre el papel de los candidatos en este tipo de escenarios. “Noticias Caracol reitera que realizar este tipo de debates es una responsabilidad con nuestra audiencia, con el país y con la democracia”, se dijo durante la transmisión.

Además, se lanzó un mensaje contundente que apunta directamente a quienes aspiran a la Presidencia: “Asistir no es un favor a este medio, es un deber con la ciudadanía y con Colombia”. La afirmación dejó claro que la ausencia de candidatos en estos espacios no solo afecta la dinámica del debate, sino también el derecho de los ciudadanos a contrastar propuestas.

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Finalmente, Juan Roberto Vargas insistió en que la democracia no se limita a las urnas. “Quien aspira a gobernar este país debe estar dispuesto a responder preguntas en público y a contrastar sus ideas y sus propuestas con sus contendores. La democracia no solo se ejerce en las urnas o en la plaza pública. Se ejerce también cuando se confrontan las ideas”, concluyó.

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