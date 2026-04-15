La candidata presidencial Claudia López dejó claro que su futuro político no depende del resultado electoral y que, gane o pierda, seguirá activa en la vida pública del país.

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En entrevista con Caracol Radio, la aspirante aseguró que esta contienda representa una experiencia nueva en su carrera y que está satisfecha con el proceso que ha adelantado hasta ahora. “Esta es la primera vez para mí, nunca había sido candidata a la presidencia. Estoy muy contenta con este ejercicio, no me pienso retirar de la política, me gusta la política y el servicio público. Los ciudadanos decidirán el 31 de mayo dónde nos ponen”.

Claudia López seguirá en política si pierde las elecciones

En ese sentido, López explicó que su papel en el escenario político continuará independientemente de si logra avanzar en las elecciones. “Si nos ponen en la segunda vuelta para tener la opción de gobernar o si nos dejan en la primera para tener el control político que requiere el Gobierno que sea elegido”.

La candidata también subrayó que ambas posibilidades son relevantes dentro del sistema democrático y que está dispuesta a asumir cualquiera de esos roles. “Cualquiera de las dos funciones en la democracia son muy importantes, las haré con gusto”.

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#Política | La candidata presidencial Claudia López (@ClaudiaLopez) aclaró que si no gana las elecciones no se retirará de la política y seguirá construyendo “un movimiento progresista, no petrista”. Vía: @Kamilacorreaehttps://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/F3iJiavH87 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 15, 2026

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Finalmente, insistió en que su apuesta va más allá de la coyuntura electoral y que seguirá trabajando en la construcción de una propuesta política propia. “Y seguirá construyendo la nueva historia para Colombia de un movimiento progresista, no petrista, sin corrupción, con justicia social, seguridad y con educación, salud y cuidado todo se puede”.

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