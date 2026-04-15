La carrera por la Casa de Nariño está a poco de ocurrir en Colombia y uno de los nombres que más suena es el de Abelardo De La Espriella. Bajo el concepto de “hacer el milagro”, el candidato propone un revolcón en los sectores más críticos del país. ¿Es pura carreta o hay datos reales? Le contamos lo que propone el popularmente llamado ‘tigre’ en su plan de gobierno.

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Salud: medicamentos hasta la puerta de su casa

De La Espriella señala en sus propuestas que el sistema está en crisis humanitaria. Su plan de choque arranca el 8 de agosto de 2026 con una inversión pesada:

4 billones de pesos para pagar nóminas y contratos atrasados del personal de salud .

1,5 billones de pesos para asegurar que los pacientes con cáncer y enfermedades huérfanas tengan sus tratamientos al día.

Lo más llamativo: promete llevar los medicamentos directamente a la casa del paciente para que nadie tenga que hacer filas eternas .

Además, propone usar inteligencia artificial y ‘blockchain’ para que las cuentas del sistema de salud sean transparentes y no se “pierda” la plata.

“Matar el hambre” y capitalismo popular

El candidato propone una alianza entre el campo y la empresa privada para que los colombianos coman tres veces al día.

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Menos impuestos, mejores sueldos: Si los empresarios se alían con los agricultores, recibirán beneficios tributarios, lo que debería traducirse en mejores salarios para los trabajadores.

Capitalismo popular: De La Espriella quiere que el ciudadano sea “accionista” y no solo consumidor, permitiendo que los empleados tengan participaciones o bonos en las empresas donde trabajan .

En cuanto al campo, propone créditos con tasas bajas del 8,7% anual y titulación masiva de tierras .

Seguridad: mano dura y fin a la ‘Paz total’

En seguridad, De La Espriella no se anda con rodeos. Estas son algunas de sus propuestas bajo el lema de “la paz no se negocia”.

Adiós a la ‘Paz total’: señala que ese modelo solo sirvió para posicionar a los bandidos .

Acción inmediata: En los primeros 90 días promete capturar a 10 cabecillas de alto valor por región .

Regreso de la aspersión: usará bioherbicidas para acabar con los cultivos ilícitos y bombardeos de precisión contra campamentos criminales .

Aliados internacionales: propone volver a las alianzas estratégicas con Estados Unidos e Israel para recuperar la inteligencia militar .

Guerra frontal contra la corrupción

El candidato afirma que en Colombia se pierden 70 de pesos billones al año por corrupción. Para frenar esto, creará un ‘Bloque anticorrupción’ liderado directamente por él desde la Presidencia. La idea es rastrear el dinero con la UIAF y aplicar una extinción de dominio acelerada para quitarle los bienes a los corruptos y a sus testaferros.

Jóvenes: ¿Colombia como ‘hub gamer’?

En lo que respecta a la juventud, el abogado puso sobre la mesa propuestas digitales:

Universidad gratuita en casa: una plataforma virtual certificada para que nadie se quede sin estudiar .

Créditos Icetex al 2 %: los propone con 10 años de plazo y un año de gracia .

Mundo ‘gamer’: quiere convertir a Colombia en el ‘hub gamer’ más importante de Latam y dar exenciones de impuestos a creadores de contenido y programadores que facturen hasta $400 millones al año.

Energía y ‘fracking’: “Colombia no volverá a estar a oscuras”

En su plan de gobierno, De La Espriella propone recuperar la soberanía energética volviendo a explorar y producir:

Fracking con ciencia: el abogado que es una realidad necesaria para no importar gas (que, según señala, sube los costos un 45 %) y lo hará con monitoreo científico .

Rescate de Ecopetrol: nombrará un presidente técnico y despolitizará la empresa .

Bajar la luz en el Caribe: dice que el Estado asumiría deudas por 6 billones de pesos para reducir las facturas de energía de una vez por todas .

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