El debate llevado a cabo en Noticias Caracol este 16 de abril tuvo momentos relevantes para conocer las propuestas de los candidatos que quieren llegar a la Casa de Nariño. Pero además de las ideas, también hubo momentos cargados de bastante tensión, y uno de esos fue protagonizado por Roy Barreras y Paloma Valencia.

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Ambos contendientes tuvieron un breve pero siempre acalorado cruce de palabras en un panel con idas y vueltas, como el del director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, quien lamentó la ausencia de los máximos aspirantes que son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, la discusión entre Valencia y Barreras se originó cuando este último hacía su intervención para argumentar por qué los colombianos debían votar por él. Una de sus frases no gustó en la integrante del Centro Democrático, quien tachó al exsenador del Pacto Histórico de “machista”.

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¿Cómo se dio la discusión entre Paloma Valencia y Roy Barreras?

El líder del movimiento ‘La fuerza’ aseguró que buscaba traer los votos de personas indecisas y que no quieren caer en extremos tanto de la izquierda o de la derecha. Además pidió a la gente que salga a cumplir con la democracia, pero que un gobierno polarizado podría ser inviable.

“Pero [aún] no se ha elegido presidente en Colombia, todavía puede elegirse un gobierno que una, dé garantías a todos, que no odie a nadie y que no tenga jefes, porque un presidente que tiene jefes termina siendo títere”.

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Fue precisamente la palabra “jefe” la que habría molestado a Valencia, ya que inmediatamente le replicó: “No sea machista, no sea machista”. Aunque Barreras no se refería a ella, la candidata uribista sintió que hubo algo personal, posiblemente porque, cuando el exembajador dijo esa frase, volteó a mirar hacia donde estaban todos sus contrincantes, incluyendo a la senadora.

“Yo no la he mencionado, dije que no tenga jefes, ni siquiera jefas. Que un presidente, o una presidenta, si usted quiere incluirse, no tenga jefes”, respondió finalmente Barreras.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.