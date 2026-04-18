En medio de una campaña electoral marcada por denuncias de posibles amenazas contra candidatos presidenciales, el Gobierno Nacional reforzó las medidas de seguridad para proteger el proceso democrático.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que la institucionalidad está preparada para responder a los riesgos, especialmente tras antecedentes de violencia política como el asesinato de Miguel Uribe Turbay y ataques en otros países.

Como parte de la estrategia, se activó el Plan Democracia, que articula a distintas entidades del Estado para prevenir hechos de violencia electoral.

A través de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, se han cubierto 172 eventos de campaña con más de 6.000 uniformados de las Fuerzas Militares y la Policía.

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El Gobierno también ha fortalecido los esquemas de seguridad de los candidatos, incluyendo protección para sus familias, sedes y desplazamientos.

Además, se priorizó la evaluación de amenazas específicas contra figuras como Paloma Valencia e Iván Cepeda, con acciones de inteligencia para anticipar riesgos.

Entre las medidas adoptadas, se ofrece una recompensa de hasta mil millones de pesos por información que permita prevenir atentados. Finalmente, el ministro hizo un llamado a mantener un debate político entre candidatos sin violencia y a proteger la democracia.

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