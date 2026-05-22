En medio de las muestras de apoyo en las elecciones presidenciales de Colombia, previo a la primera vuelta que se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo, un aviso tuvo una respuesta contundente.

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El presidente Gustavo Petro no dejó pasar por alto un comentario por parte del senador republicano Bernie Moreno, hecho este jueves 21 de mayo de 2026, en el que advirtió que Estados Unidos podría no reconocer los resultados de los comicios.

Ante eso, el mandatario colombiano se mostró tajante por medio de su cuenta personal de X (antes conocida como Twitter) para plantarse ante ese aviso y frenar al congresista en medio de ese aviso.

Cabe remarcar que el congresista por el estado de Ohio cuestionó la idea de que se sumen los votos de lugares en los que calificó hay una “clara intimidación”, por lo que aseveró que si se nota el “camino equivocado” como en otros lugares podría haber una reacción.

“Ya tuvimos que intervenir militarmente en Venezuela para arreglarlo”, afirmó Bernie Moreno al hablar de las elecciones en Colombia, donde llega como uno de los veedores en los comicios.

Lo llamativo en la respuesta del mandatario colombiano ante esta advertencia fue que sacó a relucir el reciente trato cercano con su homólogo estadounidense, con lo que paró de manera tajante cualquier clase de posibilidad mencionada por el senador en cuestión.

“Con el presidente Donald Trump tenemos una buena relación personal y no habrá intervenciones y enemistad entre las dos naciones”, sentenció Petro, en una particular forma de plantarse en este panorama político internacional.

Cabe recordar que meses atrás hubo marcadas diferencias públicas entre los líderes de Colombia y Estados Unidos, tema que se solventó luego de un encuentro en Washington en febrero de 2026.

Esta fue la publicación de Petro:

Le solicito al senador Bernie Moreno, ciudadano estadounidense, no hacer comentarios diferentes a los de su misión de veeduría electoral. La indicaciones de tipo político sobre el voto de la ciudadanía son intromisión ilegítima en la decisión libre del pueblo. Con el presidente… https://t.co/mVKjzrqhr3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 22, 2026

¿Qué pasó en encuentro de Gustavo Petro y Donald Trump?

El encuentro bilateral entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, representó un momento crucial para la diplomacia del hemisferio. Ambos líderes abordaron asuntos de alta relevancia global.

Las conversaciones presenciales se centraron en redefinir la histórica agenda bilateral compartida, priorizando temas económicos, de seguridad transnacional, migración continental y los desafíos globales del cambio climático en las áreas ambientales protegidas.

En el ámbito del comercio bilateral, las comisiones técnicas definieron la creación de mesas de trabajo específicas encaminadas a dinamizar el Tratado de Libre Comercio, promoviendo la exportación de productos agrícolas colombianos.

Respecto a la política migratoria regional, los dos gobiernos establecieron compromisos institucionales orientados a mitigar los flujos irregulares a través de inversión social directa en las comunidades de origen más vulnerables.

La seguridad ocupó un espacio prioritario en los debates. El acuerdo definitivo contempla el fortalecimiento de la inteligencia militar conjunta y el incremento del control marítimo y fluvial en zonas estratégicas.

Asimismo, el enfoque contra el narcotráfico integró las perspectivas de ambos mandatarios. Se determinó avanzar en programas de sustitución de cultivos de uso ilícito junto con la persecución de las finanzas criminales.

En materia ambiental, el diálogo bilateral permitió discutir mecanismos de financiamiento internacional destinados a la preservación activa de la selva amazónica, reconociendo su valor estratégico para la estabilidad climática del planeta.

Esta aproximación presidencial demostró un pragmatismo político notable, logrando unificar criterios institucionales por encima de las profundas diferencias ideológicas y de visión de mundo existentes entre los dos jefes de Estado.

El desarrollo armónico de estos acuerdos estratégicos vigentes dependerá estrictamente del seguimiento continuo que realicen los ministerios y secretarías técnicas encargadas de coordinar las comisiones de trabajo bilaterales designadas.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.