El panorama político en Colombia a solo diez días de las elecciones presidenciales sumó un nuevo y ruidoso ingrediente internacional. El senador estadounidense de origen colombiano Bernie Moreno (republicano por Ohio) encendió las alarmas desde Washington al advertir que Estados Unidos podría no reconocer los resultados del próximo 31 de mayo si se detectan irregularidades o coacción a los votantes por parte de grupos armados.

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Moreno, una de las voces más influyentes y cercanas al presidente Donald Trump para temas de América Latina, hizo estas polémicas declaraciones durante un conversatorio en el Atlantic Council, donde confirmó que viajará al país la próxima semana como observador internacional.

El congresista republicano calificó las elecciones de este mes como una decisión “dicotómica” donde los colombianos elegirán caminos radicalmente opuestos. Sin embargo, su principal preocupación radica en la influencia y el hostigamiento de organizaciones criminales en las regiones, un factor que para él viciaría por completo el proceso democrático.

De hecho, Moreno ventiló una propuesta radical que piensa plantearle al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a las autoridades colombianas apenas aterrice en Bogotá: que los sufragios depositados en zonas con presencia delictiva donde hubo intimidación denunciada no sean sumados en el resultado final.

En uno de los apartes más duros y controvertidos de su intervención, el legislador comparó el destino de Colombia con el de otros regímenes de la región si se llega a tomar “el camino equivocado”, convirtiendo al territorio nacional en un refugio de carteles.

“Estas organizaciones narcoterroristas necesitan refugios seguros proporcionados por Estados. Si Colombia, Dios no lo quiera, toma el camino equivocado, todos los malos actores que hoy están en Cuba, Venezuela y Nicaragua se trasladarán a Colombia”, argumentó.

Acto seguido, soltó la frase que dejó frío al auditorio al recordar las acciones pasadas de la Casa Blanca en el vecino país: “Ya tuvimos que intervenir militarmente en Venezuela para arreglarlo”, insinuando que Colombia podría enfrentar una senda similar en materia de seguridad internacional.

Bernie Moreno dejó claro que el futuro de la cooperación bilateral y los recursos del Plan Colombia están totalmente condicionados al veredicto de las urnas. Al ser indagado sobre si el Congreso estadounidense aumentará la ayuda financiera al país, su respuesta fue cortante: “Eso dependerá de quién gane las elecciones. La respuesta es sí o la respuesta es no”.

El senador arremetió contra la estrategia de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro, calificándola como una “paz falsa” debido a que, según su postura alineada con la línea dura de Trump, con criminales internacionales no se negocia. “Esto es puro narcotráfico y lavado de dinero”, puntualizó.

Finalmente, restó importancia a los acuerdos preliminares alcanzados en la reciente cumbre entre Petro y Trump en la Casa Blanca, asegurando que “no hubo una conversación política de fondo” y que la verdadera relación e integración comercial —bajo estrategias como el nuevo ‘Escudo de las Américas’— se construirá “con quien venga después” en la Casa de Nariño.

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