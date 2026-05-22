Una ficha que parece estar pronta a moverse es la posible alianza entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo, teniendo en cuenta que el exgobernador aceptó, sorpresivamente, reunirse con la candidata. “Vamos con ese café“, respondió.

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Dicha cita a un café llegó al debate ‘Colombia decide’, organizado por Noticias Caracol, y no cayó muy bien entre los aspirantes a la vicepresidencia, sobre todo a Leonardo Huerta, fórmula de Claudia López.

Mientras Edna Bonilla (vicepresidenta de Fajardo) y Juan Daniel Oviedo (vicepresidente de Valencia) estuvieron de acuerdo en que sus candidatos lleguen a acuerdos y tengan una conversación, Huerta señaló que se trata de falta de respeto y lealtad.

“Yo me tomaría un café con cualquiera, pero antes de la primera vuelta yo no anunciaría ningún café con nadie. Por respeto, por lealtad y por coherencia. Después de primera vuelta hablaré con Claudia López y repito, nosotros hemos planteado que Colombia está cansada de tantas divisiones”, dijo el aspirante.

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En cuanto a las puntadas que dio Edna Bonilla sobre el encuentro que se espera, se dé esta noche o este sábado 23 de mayo, aseguró: “Sería muy mal visto que dos políticos como Sergio Fajardo y Paloma Valencia no se puedan tomar un café. Es que la solución a las problemáticas parte del diálogo y parte del diálogo respetuoso. Tenemos muchas cosas para conversar, sería muy mal ejemplo para el país que unas personas que decimos, somos demócratas, no estuviéramos”.

Cabe mencionar que Fajardo, aunque dijo estar dispuesto a dialogar con la candidata del Centro Democrático, marcó distancia frente a Álvaro Uribe Vélez y reiteró que no hace parte de ese sector político. El hoy aspirante presidencial afirmó que el país necesita una transformación distinta, lejos de la confrontación que, según él, han alimentado tanto Uribe como Gustavo Petro.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.