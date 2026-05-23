Los jurados de votación para las elecciones presidenciales del 31 de mayo ya fueron asignados. De acuerdo con la Registraduría, 850.871 ciudadanos fueron elegidos para cumplir esta función, esencial para la transparencia del proceso electoral.

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Sin embargo, la ley contempla excepciones. Entre las principales causales de exoneración se incluyen enfermedad grave del jurado o de familiares de primer grado, muerte reciente de familiares, no residir en el lugar asignado, inscripción en otro municipio o ser menor de 18 años. Cada una de estas situaciones debe acreditarse con los documentos correspondientes, como certificados médicos o de defunción.

La normativa también protege a ciertos grupos. Mayores de 61 años, funcionarios de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, primeras autoridades civiles, empleados de la fuerza pública y operadores postales, así como directivos y candidatos a cargos de elección popular y sus parientes cercanos, no están obligados a asistir.

Para quienes cumplen alguna de estas condiciones, la Registraduría exige presentar la solicitud de exoneración en la oficina donde fueron designados. Los documentos incluyen certificados de salud, certificados de vecindad, de votación o documentos de identidad, según corresponda.

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Un caso particular es el de las mujeres embarazadas. El embarazo por sí solo no excusa del servicio; solo si existe un riesgo o incapacidad certificada por la EPS, la Registraduría puede aprobar la exoneración.

Además, situaciones como viajes programados con anterioridad, residencia en el exterior o cumplir 60 años el día de la elección pueden considerarse para justificar la ausencia. No presentar excusa sin causa legal puede acarrear sanciones: destitución si se es servidor público o multa de hasta diez salarios mínimos ($17.509.000 en 2026) para los demás.

Los ciudadanos deben revisar si fueron designados como jurado a través de la web de la Registraduría o en la app ‘aVotar’ y reunir los documentos con anticipación para evitar contratiempos el día de la votación.

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