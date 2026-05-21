En medio de la conversación política rumbo a las elecciones presidenciales de 2026, cada vez son más frecuentes las dudas sobre qué propone realmente cada candidato y cuáles son las diferencias entre sus planes de gobierno.

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Pensando en eso, Pulzo y Lumo Media Lab presentaron una nueva actualización de su herramienta interactiva ‘Checkeame Esta’, diseñada para que los usuarios puedan consultar hojas de vida, revisar propuestas y comparar candidatos de manera más sencilla y conversacional.

La plataforma funciona a través de un chat en el que las personas pueden hacer preguntas directas relacionadas con temas como seguridad, salud, educación, economía, medio ambiente, corrupción y más.

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¿Cómo funciona la nueva herramienta de ‘Checkeame Esta’?

La actualización permite que los usuarios consulten información puntual sobre los candidatos presidenciales a partir de sus propuestas y hojas de vida oficiales.

Por ejemplo, una persona puede preguntar:

¿Qué propone un candidato en seguridad?

¿Cuáles son sus principales diferencias frente a otro aspirante?

¿Qué experiencia tiene en el sector público?

La herramienta organiza la información en formato conversacional para facilitar la consulta en medio de la gran cantidad de contenido político que circula diariamente en plataformas digitales.

Además, el sistema permite comparar candidatos entre sí y profundizar en temas específicos dependiendo de los intereses del usuario.

‘Checkeame Esta’ también agregó un test de afinidad

La conversación funciona a partir de 7 preguntas relacionadas con temas como salud, seguridad, economía, educación o medio ambiente. Con base en las respuestas que son de selección múltiple, el sistema muestra cuáles son los tres candidatos que más coinciden con las posiciones e intereses del usuario.

El objetivo de la herramienta no es recomendar por quién votar, sino ayudar a que las personas puedan entender mejor qué propone cada candidato y cuáles ideas se acercan más a sus prioridades.

Después de recibir el resultado, los usuarios también pueden seguir haciendo preguntas, comparar propuestas y revisar información específica desde el mismo chat.

La actualización de ‘Checkeame Esta’ llega en un momento en el que gran parte de la conversación política ocurre en redes sociales, donde frecuentemente se mezclan opiniones, desinformación y afirmaciones fuera de contexto.

Por eso, la apuesta de la plataforma es ofrecer una alternativa más clara y organizada para quienes quieren consultar información electoral antes de las elecciones presidenciales de 2026.

La herramienta puede utilizarse desde celular o computador y está diseñada para que cualquier persona pueda navegar entre propuestas, hojas de vida y comparaciones de manera sencilla.

¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de Colombia 2026?

Hasta el momento, varios políticos y figuras públicas han confirmado o expresado su intención de aspirar a la Presidencia de Colombia en 2026. Hoy son 12 candidatos, esta es la lista:

Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda

Paloma Valencia

Sergio Fajardo

Claudia López

Santiago Botero

Roy Barreras

Carlos Caicedo

Sondra Macollins

Miguel Uribe Londoño

Gustavo Matamoros

Mauricio Lizcano

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