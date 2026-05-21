La decisión del presidente Gustavo Petro de comparecer, ahora sí, a dos meses y medio de terminar su mandato, ante los dos medios de comunicación con más audiencia en Colombia, Caracol Radio y Caracol Televisión, puede tener varias lecturas, la última de las cuales es que el mandatario tenía algo que informarle al país.

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Su desprecio y rechazo por los medios de comunicación en general, y especialmente por los que considera que son propiedad de los “oligarcas”, hizo que a lo largo de su mandato se negara a hablarles a los periodistas de esos medios. Privilegió informar al país a través de la red social X sin dar lugar a preguntas incómodas. ¿Por qué esta vez decidió hablarles?

No hubo un acontecimiento extraordinario que afectara a Colombia ni una decisión del Gobierno Nacional de última hora que tuviera que ser informada por todos los canales, incluso diferentes a su cuenta de X, e hiciera necesario apelar a regañadientes a los aborrecidos medios tradicionales. ¿Por qué esta vez concedió entrevistas de hasta más de dos horas?

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Elecciones del próximo 31 de mayo, telón de fondo

Lo que queda para justificar semejante apertura es que, dado que está terminando su mandato, el presidente Petro decidió hacer una suerte de balance de su gestión. Pero ese balance bien lo puede hacer también faltándole dos meses para entregar la presidencia, es decir, el 7 de junio; o faltándole un mes, o sea, el 7 de julio. Incluso, a escasas dos o una semana del 7 de agosto.

El único acontecimiento que le da sentido al hecho de que el presidente Petro decidiera conceder entrevistas a los dos medios de comunicación son las elecciones del próximo 31 de mayo. Con ese telón de fondo, visitó a Julio Sánchez Cristo y su equipo en 6AM W, y recibió en la Casa de Nariño a Alejandra Villamizar, de Noticias Caracol.

En ambos casos, el jefe de Estado se mostró afable, dispuesto, con el tono efectivamente presidencial que le reclama el país, salvo por las incomodidades que le produjeron las preguntas de Félix de Bedout, que le inquirió por lo que fue a hacer a Manta, en Ecuador, y de Marcela Puentes, que le señaló la incoherencia entre su discurso anticorrupción y la actitud complaciente y protectora con la joven Juliana Guerrero.

El punto de la periodista Puentes es que a pesar de que la Fiscalía le imputó cargos a Guerrero por el escándalo de los títulos exprés de la Fundación San José, el presidente Petro la mantiene como su representante en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. La respuesta del mandatario fue que a Guerrero no se le ha comprobado que no acudió a clases en la Fundación de Educación Superior San José y que es víctima de ataques por su juventud.

Pero ese no fue sino uno de los momentos más llamativos, por lo tensos, de la entrevista en la emisora. Otro fue cuando aseguró que enviar a Londres a Laura Sarabia como embajadora de Colombia fue un castigo.

El comentario que hizo al respecto el exembajador en Reino Unido Roy Barreras resume la perplejidad de la audiencia por la declaración del mandatario. “Entonces, según esta ‘forma de entender la vida’, cuando el Sr. Presidente me hizo el honor de nombrarme también Embajador en Londres, ¿me estaba ‘castigando’ por apoyarlo y ‘apartándome del poder’? No quiero pensar que actuó con esa motivación… Uno no aparta”.

Riesgo de que Iván Cepeda no gane en primera vuelta

Nada de eso, sin embargo, ni las explicaciones que dio el presidente Petro sobre su “paz total” o lo que dijo de seguridad, responde a la pregunta sobre por qué decidió hablar en este momento con los medios tradicionales, un inesperado espacio más apropiado para informar cosas como que, por fin, había desmovilizado al Eln, como prometió en campaña. Pero no hubo nada nuevo en sus declaraciones. O sí: su tono sosegado.

A once días de la primera vuelta presidencial, el líder del Pacto Histórico, ese partido y sus simpatizantes, y, por supuesto, el candidato Iván Cepeda, saben que solo tienen asegurado el voto duro de la izquierda, y con eso pueden dar la pelea el 31 de mayo.

Los resultados de algunas encuestas, pese a las disputas entre la derecha, dibujan un paisaje en el que Cepeda no ganaría en primera vuelta, sino que se vería obligado al balotaje, un escenario en el que podría perder. Hay que hacer todo para seducir a los votantes del apetecido centro, así sea que el presidente comparezca ante los abominados medios que tanto critica.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.