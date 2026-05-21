La tensión geopolítica por las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo en Colombia llegó a su punto máximo. Luego de que el senador estadounidense de origen colombiano, Bernie Moreno, advirtiera desde Washington que Estados Unidos podría no reconocer los resultados electorales e insinuara una posible intervención al estilo de Venezuela, el presidente Gustavo Petro rompió el silencio y le respondió con un durísimo mensaje.
A través de sus redes sociales, el jefe de Estado colombiano rechazó de manera tajante lo que consideró una abierta intromisión de un congresista extranjero cercano a Donald Trump en la soberanía nacional y el sistema democrático del país.
“La decisión libre del pueblo de Colombia se respeta. Esto es una democracia, no una servidumbre”, sentenció Petro de forma cortante, fijando una postura radical frente a los cuestionamientos que llegan desde el Capitolio estadounidense.
La decisión libre del.pueblo de Colombia se respeta. Esto es una democracia no un servidumbre. https://t.co/SK51oGM5W5Lee También
"Ya intervenimos en Venezuela": duro aviso de senador de EE. UU. sobre elecciones en Colombia Cambio radical de cara a elecciones presidenciales en Colombia: CNE reversó medida con Atlas Intel [Video] "El verdadero Iván Cepeda": Vicky aprovechó abucheo al candidato por cifra de niños víctimas de Farc Así fue el encuentro de candidatos presidenciales para hablar de la crisis en salud; hubo pullas y propuestas
— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 20, 2026
El sablazo del presidente Petro se dio en respuesta a la polémica intervención de Moreno en un foro del Atlantic Council. Allí, el legislador republicano por Ohio sembró serias dudas sobre la transparencia de la jornada electoral debido a la presunta coacción de grupos armados en las regiones, asegurando que “los votos bajo intimidación no deberían ser contados”.
Moreno fue más allá y lanzó una frase que encendió las alarmas de la diplomacia al recordar las acciones de la Casa Blanca en el vecindario: “Ya tuvimos que intervenir militarmente en Venezuela para arreglarlo”, sugiriendo que Colombia podría seguir el mismo camino si, según su criterio, el país “toma el camino equivocado” y se convierte en refugio de organizaciones narcoterroristas.
El choque de trenes expone la enorme grieta que hay actualmente entre el Gobierno Petro y el ala más dura del Partido Republicano en Estados Unidos a solo diez días de los comicios. El senador Moreno, quien viajará a Bogotá la próxima semana como observador internacional, también advirtió que el aumento o congelamiento de las ayudas financieras y militares al país dependerá exclusivamente de quién gane la Presidencia de la República.
Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO