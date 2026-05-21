La tensión geopolítica por las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo en Colombia llegó a su punto máximo. Luego de que el senador estadounidense de origen colombiano, Bernie Moreno, advirtiera desde Washington que Estados Unidos podría no reconocer los resultados electorales e insinuara una posible intervención al estilo de Venezuela, el presidente Gustavo Petro rompió el silencio y le respondió con un durísimo mensaje.

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A través de sus redes sociales, el jefe de Estado colombiano rechazó de manera tajante lo que consideró una abierta intromisión de un congresista extranjero cercano a Donald Trump en la soberanía nacional y el sistema democrático del país.

“La decisión libre del pueblo de Colombia se respeta. Esto es una democracia, no una servidumbre”, sentenció Petro de forma cortante, fijando una postura radical frente a los cuestionamientos que llegan desde el Capitolio estadounidense.

El sablazo del presidente Petro se dio en respuesta a la polémica intervención de Moreno en un foro del Atlantic Council. Allí, el legislador republicano por Ohio sembró serias dudas sobre la transparencia de la jornada electoral debido a la presunta coacción de grupos armados en las regiones, asegurando que “los votos bajo intimidación no deberían ser contados”.

Moreno fue más allá y lanzó una frase que encendió las alarmas de la diplomacia al recordar las acciones de la Casa Blanca en el vecindario: “Ya tuvimos que intervenir militarmente en Venezuela para arreglarlo”, sugiriendo que Colombia podría seguir el mismo camino si, según su criterio, el país “toma el camino equivocado” y se convierte en refugio de organizaciones narcoterroristas.

El choque de trenes expone la enorme grieta que hay actualmente entre el Gobierno Petro y el ala más dura del Partido Republicano en Estados Unidos a solo diez días de los comicios. El senador Moreno, quien viajará a Bogotá la próxima semana como observador internacional, también advirtió que el aumento o congelamiento de las ayudas financieras y militares al país dependerá exclusivamente de quién gane la Presidencia de la República.