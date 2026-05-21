A solo diez días de que se celebren las elecciones presidenciales de este 2026 en Colombia, se destapó una grave e inédita crisis en los medios de comunicación. El director del programa radial Mañanas Blu, Néstor Morales, rompió el silencio y lanzó una durísima e histórica editorial en vivo en la que confesó, con profunda frustración, el veto y la “estrategia” de silencio que adoptaron las principales campañas del país para evadir los micrófonos.

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Morales no se guardó nada y calificó la actitud de los aspirantes a la Casa de Nariño y a la vicepresidencia como un acto de “cobardía” frente a los ciudadanos que esperan conocer y contrastar las propuestas antes del 31 de mayo.

Al inicio de su intervención, el periodista no ocultó su malestar institucional por no poder brindarle a su audiencia el tradicional espacio de confrontación de ideas que siempre ha caracterizado las rectas finales de los comicios en el país.

El director de la emisora recordó que, a diferencia de este año, en el pasado los políticos aceptaban con rigurosidad los debates necesarios para medir sus capacidades. “En esta oportunidad los candidatos decidieron que no aceptan debates y que no aceptan entrevistas”, denunció.

Néstor Morales reveló que intentó flexibilizar el formato del programa con tal de abrir los micrófonos. Les propuso que, si le temían a los debates grupales, asistieran de manera individual para explicar sus programas de gobierno. Sin embargo, la respuesta de las tres principales coaliciones fue la misma: un plantón generalizado por supuesta “estrategia”.

El periodista destapó con nombres propios a los candidatos que le cancelaron a última hora:

José Manuel Restrepo: Había aceptado la invitación, pero notificó a última hora que no asistiría por directrices de su equipo.

Aída Quilcué: Aplicó la misma dosis y canceló su participación bajo argumentos similares.

Abelardo de la Espriella: El polémico abogado y candidato de la derecha también se bajó del bus del debate a última hora.

“En esta situación vergonzosa no habrá debates y solo dicen que pondrán videos en sus redes, una estrategia coja y llena de cobardías“, sentenció Morales de forma tajante.

Con esta dura radiografía, el periodismo colombiano acusa un fuerte golpe en el derecho a la información, alertando que los candidatos de 2026 prefieren el monólogo controlado de TikTok e Instagram antes que someterse a la contrapregunta de la prensa libre.

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