El papa León XIV afirmó este lunes que no tiene “la intención de entrar en un debate” con Donald Trump, en respuesta a las críticas del presidente estadounidense.

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“No soy un político, no tengo intención de entrar en un debate con él, el mensaje sigue siendo el mismo: promover la paz”, declaró el papa estadounidense a los periodistas a bordo del avión que lo lleva a Argelia.

Asimismo, señaló que no tiene “miedo de la administración” estadounidense. Por su parte, la Conferencia Episcopal italiana, que “reafirmó su plena comunión con el Santo Padre León XIV”, expresó este lunes en un comunicado que “lamenta” las “declaraciones dirigidas contra él en las últimas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump”.

“El papa no es un interlocutor político, sino el Sucesor de Pedro, llamado a servir al Evangelio, a la verdad y a la paz”, agrega el comunicado.

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“Estoy consternado con que el presidente haya elegido escribir esas declaraciones tan desagradables hacia el Santo Padre. El papa León no es su rival, el papa tampoco es un político”, había señalado un poco antes el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, monseñor Paul S. Coakley.

En un contexto internacional tenso por la guerra en Oriente Medio, la coexistencia pacífica centrará el mensaje del papa en este país de 47 millones de habitantes donde el islam sunita es la religión oficial.

Su reciente discurso contra la guerra le valió el domingo por la noche una invectiva del presidente estadounidense Donald Trump.

“No soy un gran seguidor del papa León. Él es una persona muy liberal, y es un hombre que no cree en detener el crimen”, dijo a periodistas.

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De su lado, el máximo líder de la iglesia católica dijo a los periodistas que lo acompañaban en el viaje que no tenía la “intención de entrar en un debate” con Trump, alegando que no es “un político”.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.