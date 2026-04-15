En el mundo actual en el que el mercadeo y el consumismo se han convertido en una constante todos los días, las más beneficiadas son las marcas, ya que se aprovechan de cualquier situación para sacar a la venta cientos de productos y que así los clientes tengan mucho de donde escoger.

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Eso se ha visto, en gran medida, en la Selección Colombia, puesto que en los últimos años han sacado muchas prendas para que los hinchas compren y se sientan orgullosos de vestir los colores de la ‘Tricolor’.

Es más, para el Mundial 2026 salió la camiseta de local, que es amarilla, la de visitante, que es azul, toda la indumentaria de calentamiento, viajes y demás y todo eso ya está en las tiendas para que los hinchas puedan gastar su dinero.

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Sin embargo, pese a todos esos productos, la Federación Colombiana de Fútbol no quiere parar ahí, pues tiene en mente sacar otra prenda que sería conmemorativa, tal como la blanca con la que se jugó contra Chile en las Eliminatorias.

Cómo será la nueva camiseta de la Selección Colombia

En diálogo con Caracol Radio, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol aseguró que esta nueva prenda será conmemorativa de la que usó el combinado nacional en el Mundial de Chile de 1962, que fue muy especial porque fue la primera participación del país en este certamen y en el que se marcó, todavía hasta hoy, el único gol olímpico en la historia de la Copa del Mundo.

Dicha camiseta era azul con el logo de la Selección Colombia en la zona izquierda, por lo que se espera que esta nueva prenda sea muy sobria y atractiva para los clientes.

“Próximamente vamos a sacar la camiseta del Mundial del 62. Era azul. Va a salir con pantaloneta color Vinotinto”, explicó Jesurún.

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Por lo pronto, no hay fecha definida para el lanzamiento de esta camiseta, pero se estima que podría ser utilizada en la despedida de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026, en la que el combinado nacional se medirá con Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá el próximo 29 de mayo.

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