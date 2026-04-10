Para nadie es un secreto que la Selección Colombia no vive sus mejores días recientemente, pues después de la final de la Copa América algo cambió en la mentalidad del equipo nacional, se perdió la confianza y el nivel de juego no volvió a ser igual.

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De hecho, los últimos dos amistosos dejaron preocupados a los hinchas, ya que no se mostró un buen nivel ni variantes por parte del técnico Néstor Lorenzo. Teniendo en cuenta que falta poco para el Mundial y el nivel de algunos jugadores, dicha preocupación crece con el paso de las semanas.

Es más, recientemente un medio uruguayo sacó unas estadísticas que demuestran que el nivel ha bajado considerablemente, ya que el combinado nacional aparece en las últimas posiciones.

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Cómo le ha ido a la Selección Colombia en los últimos partidos

El medio Ovación de Uruguay sacó la tabla de cuántos puntos han sumado todas las selecciones clasificadas al Mundial durante los últimos 20 partidos y el combinado nacional aparece en el puesto 43 de 48 clasificadas.

Según recoge dicha tabla, el combinado nacional apenas ha sumado 29 puntos de 60 disputados, por lo que quedó ubicado muy abajo y solo supera a equipos como Escocia, Uruguay, Bosnia-Herzegovina, Ghana y Catar.

Por otro lado, las mejores cinco selecciones en los últimos partidos, y que también se perfilan para ser protagonistas en el Mundial, son:

Marruecos: 49 puntos. España: 48 puntos. Senegal: 47 puntos. Inglaterra: 46 puntos. Japón: 46 puntos.

Esta es la tabla completa:

Cabe recordar que Marruecos y Senegal, por ejemplo, además de las Eliminatorias también jugaron la Copa Africana de Naciones, así que llegan con un muy buen nivel al torneo internacional que comenzará en el mes de junio.

(Ver también: James Rodríguez fue hospitalizado y FCF aclaró su estado de salud luego de partido ante Francia)

Cuándo juega la Selección Colombia

Más allá de esta situación, Colombia confía en que está a tiempo de corregir errores para tener un buen papel en el Mundial, recordando que antes del inicio del torneo jugará contra Costa Rica en la despedida el 29 de mayo y luego contra Jordania el 7 de junio.

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