Los aficionados al fútbol que planean asistir a los partidos del Mundial en el MetLife Stadium, en East Rutherford (Nueva Jersey), podrían tener que pagar más de 100 dólares por un boleto de ida y vuelta en tren desde la estación Penn Station de Nueva York, según reveló The Athletic, que cita a fuentes cercanas a los planes de NJ Transit, la principal autoridad de transporte público de Nueva Jersey.

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El trayecto habitual, de apenas 18 millas (aproximadamente 29 kilómetros), incluye una parada en Secaucus Junction y luego el trasbordo a la Meadowlands Rail Line, que deja a los pasajeros a pocos metros del estadio. En condiciones normales, este boleto de ida y vuelta cuesta solo 12,90 dólares, el mismo precio que se aplicó durante la final del Mundial de Clubes el año pasado.

Sin embargo, para los ocho partidos del Mundial programados en el MetLife Stadium —incluida la final del 19 de julio—, NJ Transit estaría considerando una tarifa especial de evento que superaría los 100 dólares por trayecto redondo, lo que representaría un aumento de más de siete veces el precio habitual (alrededor de un 775 %).

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Según el mismo reporte de The Athletic, esta tarifa única se aplicaría sin descuentos para niños, adultos mayores ni personas con discapacidad, rompiendo con la política habitual de NJ Transit de ofrecer precios reducidos para estos grupos.

Una decisión final sobre el monto exacto se espera en los próximos días, pero las fuentes consultadas por el mismo medio indican que el modelo actual ya apunta a superar los tres dígitos.

¿Por qué un aumento tan drástico?

NJ Transit estima que el costo total para operar los servicios especiales durante los ocho partidos ascenderá a unos 48 millones de dólares. Esto incluye el despliegue de trenes adicionales antes y después de cada encuentro, así como medidas de seguridad de alto nivel impuestas por la Fifa, que clasifica estos eventos como el perímetro de seguridad más exigente que se ha visto en Nueva Jersey.

Fuentes de la agencia explicaron a The Athletic que el objetivo es evitar que estos gastos recaigan sobre los contribuyentes y transeúntes habituales de Nueva Jersey.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, quien asumió el cargo a inicios de 2026, lo dejó claro en una conferencia de prensa reciente: “Una de las cosas clave que quería asegurarme es que no vamos a pagar por mover a las personas que verán el Mundial a costa de los contribuyentes y habitantes de Nueva Jersey”.

Por su parte, un portavoz de NJ Transit reiteró: “Los precios de los boletos para los días de partido aún no han sido finalizados” y recordó que “el costo de los ocho partidos no recaerá sobre nuestros pasajeros regulares”, recogió el mismo periódico.

El acceso al estadio dependerá exclusivamente del transporte público. No habrá estacionamiento disponible para los aficionados durante los partidos, y los servicios habituales de NJ Transit en Penn Station sufrirán restricciones importantes: durante cuatro horas previas a cada encuentro, los pasajeros normales con destino a Nueva Jersey no podrán usar la estación.

Solo se permitirá el ingreso a quienes tengan entrada para el partido del Mundial, y los fanáticos serán guiados según los horarios asignados en sus boletos de tren.

La página oficial de NJ Transit para el Mundial (njtransit.com/fifa) confirma que habrá servicios especiales sincronizados antes y después de cada partido, pero solo para poseedores de entradas al encuentro.

“Solo los titulares de boletos para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 podrán abordar el servicio de la Meadowlands Rail Line”, advierte el sitio. Los detalles sobre compra de boletos, verificación y horarios se publicarán más cerca del torneo.

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