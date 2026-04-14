Sigue la pandemia de las lesiones antes del Mundial 2026, pues a falta de poco más de dos meses para el inicio del torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, algunos jugadores han tenido problemas físicos y por eso no podrán estar en el torneo más importante de todos.

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De hecho, este martes, 14 de abril, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, hubo una jugada que tiene a la Selección de Francia con las alarmas encendidas, ya que uno de sus jugadores más importantes sufrió una complicada lesión.

Qué le pasó a Hugo Ekitike

Y es que en el partido entre Liverpool y PSG, que se jugó en el estadio de Anfield, en Inglaterra, sobre el minuto 26 el jugador Hugo Ekitike iba a recibir un balón, pero cayó al suelo solo y tuvo que salir reemplazado sin poder caminar y con lágrimas en los ojos.

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Esta fue la jugada en cuestión:

⚠️🇫🇷 Hugo Ekitiké SE LESIONÓ SOLO y se fue EN CAMILLA, con lágrimas en los ojos. Pinta muy, muy feo, a solo dos meses del Mundial… ‼️ pic.twitter.com/gvuePTWy2P — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 14, 2026

Lo que se puede apreciar es que Ekitike se toma la parte de atrás del tobillo derecho, por lo que todo indica que se trata de una ruptura de talón de Aquiles, lo cual significaría cirugía y varios meses de recuperación.

Esta es una dura baja para el equipo de Didier Deschamps, quien igual sigue teniendo a futbolistas importantes como el caso de Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé, Doué y más.

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Qué jugadores se pierden el Mundial 2026

De confirmarse la lesión, este futbolista se sumaría a otros nombres bien importantes como el caso de Rodrygo, de Brasil; Jack Grealish, de Inglaterra; Juan Foyth y Panichelli, de Argentina; y Takumi Minamino, de Japón.

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