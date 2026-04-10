A medida que crece la expectativa por el Mundial 2026, también aumentan los llamados de atención por parte de las autoridades frente a prácticas que suelen rodear este tipo de eventos. En las últimas horas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lanzó una advertencia dirigida a los aficionados que planean asistir al torneo.

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El mensaje pone el foco en la compra de productos falsificados, una práctica común entre hinchas que buscan camisetas y artículos a menor precio. Sin embargo, la entidad alertó sobre los riesgos detrás de este tipo de mercancía y su posible vínculo con estructuras ilegales.

La advertencia también incluye cifras que reflejan la magnitud del problema. De acuerdo con la información compartida, las autoridades incautaron 33 millones de dólares en artículos deportivos falsificados solo el año pasado, lo que evidencia el impacto económico de estas redes.

Don’t get duped by fake merch during this year’s FIFA World Cup. This gear can be hazardous while often pushing major profits to criminal organizations — authorities seized $33 million in counterfeit sports-related items last year alone. Learn to identify fakes and protect… pic.twitter.com/QzFiqW1YA7 — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) April 10, 2026

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Además del componente financiero, el mensaje insiste en que este tipo de productos puede representar riesgos para los consumidores, por lo que se recomendó aprender a identificar falsificaciones y tomar medidas de precaución durante el evento.

El llamado se da en la antesala de un torneo que movilizará a miles de aficionados de distintos países, en un contexto en el que la comercialización de artículos relacionados con el fútbol suele incrementarse de manera significativa.

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