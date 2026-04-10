América de Cali no comenzó de la mejor manera su participación en la Copa Sudamericana 2026, pues pese a que es el máximo favorito para quedarse con el grupo A de la competición, en su primera salida empató 1-1 con Macará en condición de visitante debido a los goles de Daniel Valencia y el autogol de Josen Escobar.

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Este fue el resumen de ese encuentro:

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Sin embargo, más allá del resultado, hubo malas noticias y es que dos jugadores muy importantes para David González tuvieron que ser reemplazados por lesión y, luego de los exámenes, los resultados no fueron los más satisfactorios.

Qué le pasó a Mateo Castillo

En la mañana de este viernes, 10 de abril, el equipo sacó un comunicado informando el parte médico de los futbolistas Mateo Castillo y Darwin Machis.

El primero, que es el que más preocupa a los aficionados, “sufrió un trauma en la rodilla izquierda con impresión diagnóstica de esguince grado I”, pero igual se le harán más imágenes diagnósticas en la capital del Valle del Cauca.

En cuanto a Machis, el equipo explicó que presentó una “contractura muscular de isquiotibiales”, por lo que se esperará a ver cómo evoluciona en las próximas horas para determinar incapacidad.

🗒️ Comunicado | Novedades médicas: Darwin Machis y Mateo Castillo pic.twitter.com/JbhWCsNx8a — América de Cali (@AmericadeCali) April 10, 2026

De esta manera, González pierde a estos futbolistas para los próximos encuentros que no dejan de ser importantes para el equipo ‘Escarlata’, recordando que está en la definición de la primera ronda de la Liga BetPlay y en medio de la Copa Sudamericana.

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Cuándo vuelve a jugar el América de Cali

Por lo pronto, América tendrá unos días para recuperarse físicamente y pensar en sus primeros tres puntos del torneo internacional, destacando que el siguiente partido será hasta el miércoles 15 de abril contra Alianza Atlético en el Pascual Guerrero a partir de las 9:00 de la noche, hora colombiana.

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