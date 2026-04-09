El arranque del partido entre América de Cali y Macará dejó dos de las jugadas más insólitas de la jornada en la Copa Sudamericana.

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Apenas al minuto 7, Mateo Viera tuvo en sus pies la oportunidad de abrir el marcador con el arco completamente solo, luego de una jugada que dejó sin opciones al portero.

Sin embargo, cuando todo parecía indicar que sería el 1-0 para el equipo ecuatoriano, el jugador falló de manera increíble y envió el balón por fuera, desatando incredulidad entre hinchas y compañeros.

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¡NO SE PUEDE CREER LO QUE SE PERDIÓ MACARÁ! Mateo Viera, sin arquero, tuvo la chance de abrir el marcador contra América de Cali. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana pic.twitter.com/OLaI7rviYf — DSPORTS (@DSports) April 10, 2026

América se salva por fallo increíble del Macará

Lejos de ser un hecho aislado, Macará volvió a desperdiciar otra opción clara en el minuto 34, cuando el partido ya estaba 1-1.

En esa ocasión, Gastón Blanc intentó definir de cabeza frente al arco vacío, pero no logró conectar bien el balón y terminó errando una oportunidad que parecía imposible de fallar.

¡¿OTRA VEZ?! ¡MACARÁ SE PERDIÓ EL SEGUNDO GOL! Gastón blanc intentó cabecear pero le erró a la pelota con el arco libre. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana pic.twitter.com/2an8nXxq9y — DSPORTS (@DSports) April 10, 2026

América se salvó en momentos clave del partido

Las dos acciones terminaron siendo determinantes en el desarrollo del encuentro, pues América de Cali logró mantenerse con vida en el marcador pese a los errores del rival.

Terminó el primer tiempo con un 1-1 en el marcador, en un partido de visita.

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