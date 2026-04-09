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Escrito por:  Diego del Valle
Redactor     Abr 9, 2026 - 4:37 pm

La Copa Conmebol Sudamericana sigue su fase de grupos este miércoles con cuatro partidos y presencia de equipos de varios países del continente. La jornada se podrá ver en Colombia a través de Dsports y ESPN, en diferentes franjas horarias.

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A las 5:00 p. m. se disputan dos compromisos. Juventud enfrenta a Cienciano en un duelo del Grupo B, donde ambos buscan sumar en un grupo que también integran Atlético Mineiro y Puerto Cabello.

En paralelo, Botafogo recibe a Caracas FC, en un cruce que enfrenta a un equipo brasileño con aspiraciones y a un conjunto venezolano que busca competir en un grupo exigente.

La jornada continúa a las 7:30 p. m. con dos partidos. Carabobo FC se mide frente a RB Bragantino, en un encuentro del Grupo H, donde el equipo brasileño aparece entre los protagonistas junto a River Plate.

En esa misma franja, Macará recibe a América de Cali, en un partido correspondiente al Grupo A. El equipo colombiano afronta su debut en la fase de grupos en condición de visitante, en la altura de Ambato, ante un rival que ya superó la fase previa del torneo.

Los encuentros hacen parte del inicio de la fase de grupos del torneo, que se extenderá durante abril y mayo, en busca de definir a los equipos que avanzarán a la siguiente ronda de la competencia continental.

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