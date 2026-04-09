La Copa Conmebol Sudamericana sigue su fase de grupos este miércoles con cuatro partidos y presencia de equipos de varios países del continente. La jornada se podrá ver en Colombia a través de Dsports y ESPN, en diferentes franjas horarias.

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A las 5:00 p. m. se disputan dos compromisos. Juventud enfrenta a Cienciano en un duelo del Grupo B, donde ambos buscan sumar en un grupo que también integran Atlético Mineiro y Puerto Cabello.

En paralelo, Botafogo recibe a Caracas FC, en un cruce que enfrenta a un equipo brasileño con aspiraciones y a un conjunto venezolano que busca competir en un grupo exigente.

🔥 #DiaDeFogo 🔥 📅 Hoje

⌚ 19h00

🏟 Nilton Santos

🏆 Sul-Americana

🆚 BOTAFOGO x Caracas

📺 Disney+

🎙Pré-jogo, narração e pós-jogo na Botafogo TV. pic.twitter.com/tLHIBs8AOp — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 9, 2026

La jornada continúa a las 7:30 p. m. con dos partidos. Carabobo FC se mide frente a RB Bragantino, en un encuentro del Grupo H, donde el equipo brasileño aparece entre los protagonistas junto a River Plate.

𝐄𝐧𝐟𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐡𝐚𝐜𝐞𝐫 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐞𝐬𝐜𝐮𝐝𝐨 🫡👊 ¡HOY JUEGA EL 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗔𝗧𝗘! 🆚@RedBullBraga

🏆 CONMEBOL @Sudamericana | Fase de Grupos | Jornada 1

🕓 8:30 PM

🏟️ Misael Delgado

📺 ESPN por @disneyplusla y @DSports pic.twitter.com/ATUAkQZpjf — Carabobo Fútbol Club (@Carabobo_FC) April 9, 2026

En esa misma franja, Macará recibe a América de Cali, en un partido correspondiente al Grupo A. El equipo colombiano afronta su debut en la fase de grupos en condición de visitante, en la altura de Ambato, ante un rival que ya superó la fase previa del torneo.

🔥 𝐑𝐄𝐄-𝐍𝐀𝐂𝐄 una historia en el continente. Hoy es día de 𝐀𝐦𝐞́𝐫𝐢𝐜𝐚, hoy juegan los Diablos Rojos. 👹 🆚 Macará 🇪🇨

🏟️ Estadio Bellavista (ECU)

⏰ 7:30 p.m.

📺 DSports ⚔️ Que empiece la batalla por la gran conquista. pic.twitter.com/cVuormmBZe — América de Cali (@AmericadeCali) April 9, 2026

Los encuentros hacen parte del inicio de la fase de grupos del torneo, que se extenderá durante abril y mayo, en busca de definir a los equipos que avanzarán a la siguiente ronda de la competencia continental.

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