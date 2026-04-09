La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya se empieza a sentir fuera de las canchas. Entre los hinchas, uno de los momentos más esperados en la antesala del torneo es el lanzamiento del tradicional álbum Panini, que cada cuatro años se convierte en uno de los principales ‘hobbies’ para los aficionados al fútbol.

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El intercambio de láminas, la búsqueda de figuras difíciles y la construcción de la colección vuelven a posicionarse como parte de la experiencia previa al campeonato, que en esta ocasión reunirá a selecciones de distintas partes del mundo en una nueva edición del torneo.

En medio de esa expectativa, se conoció que el álbum de este año incluirá un apartado especial dentro de su estructura. Se trata de una hoja adicional que estará dedicada a 14 jugadores de distintas selecciones, lo que marcará una variación en la forma en que los coleccionistas completan el tradicional libro.

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Entre los futbolistas que harán parte de esta sección aparecen nombres como Lamine Yamal, Federico Valverde, Lautaro Martínez, Harry Kane y Joshua Kimmich.

También estarán incluidos jugadores como Alphonso Davies, Virgil van Dijk, Emiliano Martínez, Jefferson Lerma y Enner Valencia. La lista se completa con Gabriel Magalhães, Joško Gvardiol, Santiago Giménez y Raúl Jiménez, quienes harán parte de esta hoja especial dentro del álbum.

Este tipo de iniciativas refuerza la expectativa que cada edición provoca entre los aficionados, que ven en el álbum no solo una colección, sino una forma de seguir de cerca a las figuras que estarán en el torneo.

De acuerdo con la información conocida, esta sección especial estará disponible desde el 15 de abril y sus láminas se obtendrán a través de dinámicas específicas vinculadas a productos de Coca-Cola en el país.

El especial reunirá a 14 futbolistas de diferentes selecciones, cuyas láminas estarán disponibles en las etiquetas de las botellas familiares de Coca-Cola sabor Original y Coca-Cola Zero de 1.5 litros en Colombia, incluyendo una unidad en cada envase.

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