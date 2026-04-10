Este viernes 10 de abril, Bayern Múnich dio a conocer una noticia poco alentadora a pocos días de uno de sus partidos más importantes de la temporada. El joven mediocampista Lennart Karl sufrió una lesión muscular que lo dejará fuera de competencia en un momento clave, justo antes del esperado duelo frente al Real Madrid en la Liga de Campeones.

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De acuerdo con la información oficial del club alemán, Karl presenta una rotura muscular en la parte posterior del muslo derecho, una lesión que, aunque común en el fútbol, suele requerir varias semanas de recuperación dependiendo de su gravedad y evolución.

Por ahora, el Bayern no ha dado una fecha exacta para su regreso, limitándose a señalar que estará fuera “por el momento”.

La baja de Karl llega en un contexto especialmente delicado para el equipo bávaro, que se prepara para enfrentar al Real Madrid en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League.

La ausencia del joven mediocampista no solo reduce las opciones en el centro del campo, sino que también obliga al cuerpo técnico a replantear variantes tácticas en un duelo de alta exigencia.

Aunque no se trata de una de las figuras más mediáticas del plantel, Karl venía sumando minutos y consolidándose como una alternativa importante dentro de la rotación. Su capacidad para aportar equilibrio y dinámica en el mediocampo lo convertía en una pieza útil, especialmente en partidos donde la intensidad y el control del balón son determinantes.

¿Cuánto tiempo estará fuera?

Aunque el club no ha entregado un parte médico detallado con tiempos exactos, reportes cercanos al equipo apuntan a que este tipo de lesión podría dejar a Karl fuera entre dos y tres semanas, siempre y cuando la recuperación avance sin complicaciones.

Esto prácticamente lo descarta para el enfrentamiento inmediato contra el Real Madrid y lo deja en duda para compromisos posteriores.

Las lesiones musculares en la zona isquiotibial suelen manejarse con precaución, ya que una recaída podría agravar el problema y extender considerablemente el tiempo de baja. Por eso, el cuerpo médico del Bayern optaría por un proceso de recuperación progresivo.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Bayern Múnich y Real Madrid?

El compromiso se disputará este miércoles 15 de abril en el Allianz Arena de Múnich. El encuentro arrancará a las 2:00 p. m. en Colombia. Luego de la ida jugada en el Santiago Bernabéu, el Bayern Múnich se impuso por 2-1 y llega con ventaja al duelo decisivo.

Luis Díaz abrió el marcador para los bávaros al minuto 41 con un remate preciso tras una jugada colectiva, Harry Kane amplió la ventaja apenas iniciado el segundo tiempo (minuto 46) y Kylian Mbappé descontó para el Real Madrid al 74’. Manuel Neuer fue una de las figuras del partido con varias intervenciones clave que evitaron un mayor castigo para los locales.

Acá, la reacción del partido en Pulzo Deportes:

Este cruce es uno de los más repetidos en la historia de las competiciones europeas de la Uefa. Real Madrid y Bayern Múnich se han enfrentado en múltiples ocasiones en fases decisivas, incluyendo las semifinales de la temporada 2023/24, donde los merengues avanzaron tras un global ajustado.

Para clasificar, el Real Madrid necesita ganar por dos o más goles en los 90 minutos reglamentarios o forzar la prórroga con una victoria por la mínima (2-1), ya que no rige la regla de goles de visitante. Un empate global llevaría a tiempo extra y, eventualmente, a penaltis. El Bayern, en cambio, avanza con cualquier empate o victoria y cuenta con el respaldo de su afición en un estadio que ha sido fortín en esta competición.

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