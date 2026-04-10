Desde su llegada al Bayern, el extremo guajiro ha tenido un rendimiento sobresaliente con 23 goles y 18 asistencias en 40 partidos, consolidándose como una de las figuras del equipo dirigido por Vincent Kompany.

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Su aporte ha sido clave para que el club lidere la Bundesliga y se proyecte como candidato en la actual edición de la Champions League.

Fuera de la cancha, su fichaje abrió un mercado estratégico: Colombia se convirtió en el país con mayor crecimiento para el Bayern a nivel global. Así lo reporta el diario alemán Abendzeitung.

Las ventas de camisetas aumentaron 400% y las visitas a la tienda online subieron 200%, impulsadas por la popularidad del jugador como embajador del conjunto bávaro, señala ese medio.

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A nivel global, Díaz ya figura entre los futbolistas que más camisetas venden en el club, solo por detrás de figuras como Manuel Neuer y Harry Kane, resalta ese periódico.

Además, su relevancia también se refleja en lo económico. Según reportes especializados, el colombiano multiplicó casi por cinco su salario respecto a su etapa en el Liverpool, pasando a ganar cerca de 14 millones de euros por temporada hasta 2029.

Aunque no está entre los mejores pagos del plantel, su crecimiento deportivo y comercial lo posiciona como una de las grandes figuras latinoamericanas en Europa.

El gran negocio de los clubes europeos alrededor del mundo

Los grandes clubes europeos venden tantas camisetas en todo el mundo por una combinación de factores deportivos, comerciales y culturales. Equipos como el Real Madrid, el FC Barcelona o el Manchester United tienen audiencias globales gracias a décadas de éxito y visibilidad internacional en torneos como la Champions League.

Uno de los principales motores son las estrellas. Jugadores como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi convierten a los clubes en marcas globales, ya que sus seguidores compran camisetas sin importar el país. Además, cuando fichan jugadores de mercados específicos, como Latinoamérica o Asia, se dispara la demanda en esas regiones.

El marketing también es clave. Los clubes invierten en redes sociales, giras internacionales y alianzas comerciales que fortalecen su presencia global. A esto se suma la venta online, que facilita el acceso a productos oficiales desde cualquier lugar.

Por último, la camiseta no es solo una prenda deportiva: es un símbolo de identidad y pertenencia. Los aficionados la usan para expresar apoyo, admiración y conexión con su equipo, lo que impulsa su compra constante en todo el mundo.

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