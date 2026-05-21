Una curiosa revelación sobre Néstor Lorenzo comenzó a llamar la atención de los hinchas de la Selección Colombia en plena preparación para el Mundial de 2026. Según periodistas deportivos, el entrenador argentino habría acudido a líderes espirituales indígenas antes de iniciar la concentración del equipo nacional.

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La información surgió mientras el cuerpo técnico adelantaba trabajos en Antioquia junto a varios futbolistas de la prelista mundialista que ya empezaron entrenamientos de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Esa versión fue revelada por el periodista Javier Hernández Bonnet, donde aseguraron que el técnico de la Selección Colombia estuvo en la Sierra Nevada de Santa Marta participando en un encuentro espiritual con “mamos”, autoridades indígenas reconocidas en esa región del país.

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“Estaba en la Sierra Nevada, en un baño de espiritualidad con los ‘mamos'”, indicó Hernández Bonnet en la noche del miércoles 21 de mayo en la emisión de noticias.

De acuerdo con lo contado por periodistas de Blu Radio y Gol Caracol, Lorenzo habría participado en un “baño de espiritualidad” antes de integrarse a los entrenamientos del combinado nacional.

El tema rápidamente provocó comentarios entre hinchas y usuarios en redes sociales, especialmente por el momento que atraviesa la selección en la antesala del Mundial de 2026.

¿Cuándo jugará la Selección Colombia los amistosos antes del Mundial?

Mientras surgía la llamativa versión sobre el técnico argentino, varios jugadores de la prelista comenzaron entrenamientos cerca de Medellín junto al cuerpo técnico de la selección.

Entre los futbolistas que ya trabajan aparecen James Rodríguez, Camilo Vargas, Richard Ríos, Álvaro Montero y Deiver Machado, quienes adelantan sesiones físicas y tácticas pensando en la preparación mundialista.

“Llegaron al sitio de entrenamiento en la sede deportiva de Guarne el día de hoy Richard Ríos y Deiver Machado. Los dos se integraron a los tres jugadores que vienen realizando labores en el seleccionado colombiano (Camilo Vargas, Álvaro Montero y James Rodríguez)”, indicó Juan Pablo Hernández, periodista de Noticias Caracol.

Cabe recordar que Selección Colombia además tiene programados partidos amistosos contra Costa Rica (lunes primero de junio) y Jordania (7 de junio) antes del inicio oficial del Mundial.