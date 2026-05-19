La histórica consagración del Arsenal F.C. en la Premier League no solo tuvo impacto en Inglaterra. El título también despertó interés en Colombia por la presencia de Alexéi Rojas, joven arquero de raíces colombianas que hace parte del proceso del nuevo campeón del fútbol inglés.

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(Vea también: Arsenal acabó histórica sequía y se coronó campeón de la Premier League tras más de dos décadas)

Con apenas 20 años, Rojas es considerado una de las promesas más interesantes del club londinense y durante la temporada logró acercarse cada vez más al entorno profesional de los ‘Gunners’, integrando en distintas ocasiones dinámicas y convocatorias del primer equipo.

Aunque actualmente se desempeña principalmente en categorías menores, el guardameta ya vive desde adentro el ambiente de uno de los clubes más grandes de Europa y ahora puede presumir de haber estado vinculado al histórico título conseguido por Arsenal tras más de dos décadas de espera.

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Quién es Alexéi Rojas Fedorushchenko

La historia de Alexéi Rojas también llama la atención por su perfil internacional. El arquero nació el 28 de septiembre de 2005 en Basildon, Inglaterra, y cuenta con raíces colombianas y rusas, situación que incluso provocó una disputa deportiva entre distintas selecciones juveniles.

Durante sus primeros años, Rojas despertó interés de Inglaterra y Rusia, llegando a ser convocado en procesos juveniles. Sin embargo, en 2022 tomó la decisión de representar a la Selección Colombia Sub-20, movimiento que lo convirtió rápidamente en uno de los nombres a seguir para el futuro del arco colombiano.

Antes de llegar al Arsenal, el guardameta también pasó por la cantera del Chelsea F.C., otro de los gigantes del fútbol inglés. Su crecimiento llamó tanto la atención que el Arsenal decidió asegurar su continuidad y en julio de 2024 le firmó su primer contrato profesional, vinculándolo oficialmente con el club hasta 2026.

El ascenso de Alexéi Rojas se da además en un contexto muy especial para Arsenal, que acaba de recuperar el trono del fútbol inglés después de una larga sequía liguera y vuelve a posicionarse entre los equipos más poderosos del continente.

Mientras el club celebra uno de los títulos más importantes de su historia reciente, Colombia también sigue de cerca la evolución de un arquero que podría convertirse en una de las cartas más importantes para el futuro de la Selección.

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