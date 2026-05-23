Luis Díaz volvió a ser protagonista en el fútbol europeo. El colombiano aportó una asistencia en la goleada 3-0 del Bayern Múnich sobre Stuttgart en la final de la Copa de Alemania, disputada en Berlín, y ayudó al club bávaro a conquistar un nuevo título local.

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(Vea también: Bayern Múnich de Luis Díaz rompió impresionante récord: se lo quitó al Real Madrid)

El extremo guajiro tuvo una actuación destacada desde el primer tiempo y fue uno de los hombres más desequilibrantes del equipo dirigido por Vincent Kompany, especialmente por la banda izquierda, donde creó peligro constante y obligó al rival a recurrir a faltas para detenerlo.

Aunque Stuttgart arrancó mejor el compromiso y tuvo aproximaciones en los primeros minutos, Bayern fue tomando el control del balón con el paso del tiempo y empezó a imponer condiciones ofensivas.

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Ahí comenzó a crecer Luis Díaz.

Luis Díaz fue de menos a más en la final

El colombiano empezó a aparecer con más frecuencia después del minuto 20. Díaz también recibió varias faltas por parte de los defensores del Stuttgart, que buscaron cortar sus avances antes de que pudiera acercarse al área.

El Bayern encontró la ventaja en el segundo tiempo. Al minuto 55, Harry Kane abrió el marcador con un cabezazo dentro del área tras un centro de Michael Olise.

¡GOLAZO DE KANE! El delantero definió con la cabeza y firmó el 1-0 del Bayern Múnich ante el Stuttgart. ▶️ Mira la 🇩🇪 #DFBPokal en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/0gFvxkeQhz — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) May 23, 2026

Después del gol, el conjunto bávaro manejó el partido con más tranquilidad y empezó a encontrar espacios ante un rival obligado a adelantar líneas.

Asistencia de Luis Díaz y triplete de Harry Kane

Luis Díaz estuvo muy cerca de marcar al minuto 61, cuando sacó un remate dentro del área que fue atajado por Alexander Nübel. El rebote quedó servido para Konrad Laimer, pero el mediocampista desperdició la opción enviando el balón por encima del arco.

Lucho casi hace un golazo en medio de la bruma El colombiano remató y vino el atajadón del portero Nubel del Stuttgart en la final de la Copa de Alemania. 📺 Mira la 🇩🇪 #DFBPokal por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla. pic.twitter.com/WKtwGoo2vg — ESPN Colombia (@ESPNColombia) May 23, 2026

El colombiano tuvo revancha más adelante.

Al minuto 80, Díaz asistió a Harry Kane dentro del área y el delantero inglés controló, giró y definió hacia el palo izquierdo para marcar el segundo tanto del compromiso.

UNA LOCURA LO DE HARRY KANE🔥 El huracán inglés anota el doblete y sella el partido para el Bayern.💥 pic.twitter.com/AgbGto1FOM — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) May 23, 2026

La jugada confirmó el gran partido del guajiro, que volvió a responder en un escenario importante y aportó directamente en la definición del título.

Pero todavía faltaba más de Kane.

En el tiempo de reposición, exactamente al 90+2, el delantero inglés convirtió de penal y selló su triplete para firmar el 3-0 definitivo en Berlín.

HAT-TRICK KANE🌀 El inglés, desde el manchón penal, puso el tercero para él en su cuenta personal.🔥 pic.twitter.com/KZvh6hYceH — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) May 23, 2026

Bayern cerró la temporada celebrando otro título

Con la victoria, Bayern Múnich volvió a levantar la Copa de Alemania y cerró la temporada con una celebración contundente en el Olímpico de Berlín.

Harry Kane fue la gran figura gracias a sus tres anotaciones, mientras que Luis Díaz también recibió elogios por su aporte ofensivo, desequilibrio y asistencia en una de las jugadas claves del partido.

El colombiano continúa consolidándose como una pieza importante en el ataque del Bayern y mantiene un gran momento en Europa, algo que también entusiasma a los hinchas de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

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