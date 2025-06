El auge de los establecimientos a cielo abierto en algunas zonas de la capital está provocando problemas de convivencia que las autoridades deben atacar con prontitud. Así lo manifestó el edil de Chapinero, Nicolás Velasco, quien habló con claridad de la situación que se vive en el barrio Antiguo Country, donde las casas parecen ‘gringas’.

Fue Andrés Vasco, empresario y esposo de la actriz Manuela González, quien habló en RCN Radio sobre la situación que se vive en la actualidad en la zona donde ellos viven.

“El ruido es descontrolado en este tipo de sitios que se hacen llamar ‘rooftop’ y que realmente no tienen ningún control del ruido, del volumen, no tienen ningún tipo de insonorización y pues nos afectan. No nos dejan dormir. Funcionan de miércoles a domingo, o lunes, cuando es festivo, hasta el martes. Esto no tiene ningún tipo de control y nos está afectando a nuestros hijos, salud, rendimiento. No podemos ni siquiera descansar”, aseguró.

Según contó Vasco, la situación ha afectado a su familia, pues él vive con dos niños, y el ruido descontrolado no les ha permitido descansar correctamente. La razón es que los ‘rooftop’, dice el esposo de Manuela, no miden el ruido que hacen y eso llega hasta sus viviendas. “Son los que más ruido hacen y los que menos han tenido control”, señaló.

Y el gran problema, afirma, es que se echan la pelota unos con otros, como pasa en todas las partes de Bogotá y hasta del país. Las diferentes entidades distritales dicen que no les compete a ellos y nadie ha tomado una decisión sobre esta situación.

“Hemos tratado de hacer muchas cosas. Con la Alcaldía local, con la Policía, se han hecho reuniones. Se ha hablado de la problemática. Se han mandado videos. Todo. Y no vemos avance. Hay mejoras momentáneas, pero después volvemos a lo mismo. Si son sitios que están abriendo, tienen ingresos y demás, pues insonoricen. Nosotros no estamos en contra de que funcionen. Es una zona que es para eso, pero no están cumpliendo con las normas”, aseguró Andrés Vasco.

Cómo saber si un establecimiento está superando el ruido permitido en Bogotá

Para determinar si un establecimiento en Bogotá está excediendo los niveles de ruido permitidos, es importante conocer la normativa vigente y saber cómo actuar en caso de infracción.

Según la Resolución 0627 de 2006, los límites máximos de emisión de ruido para establecimientos como bares, discotecas, gastrobares y terrazas son:

70 decibeles (dB(A)) en horario diurno (7:00 a.m. a 9:00 p.m.)

60 decibeles (dB(A)) en horario nocturno (9:00 p.m. a 7:00 a.m.)

Si el establecimiento está ubicado en una zona residencial o colinda con una, se aplican límites más estrictos:

65 dB(A) en el día

55 dB(A) en la noche

¿Cómo verificar el cumplimiento?

Observación personal: si percibe que el ruido es excesivo y afecta tu bienestar, es posible que se estén superando los límites permitidos.

si percibe que el ruido es excesivo y afecta tu bienestar, es posible que se estén superando los límites permitidos. Medición profesional: la Secretaría Distrital de Ambiente realiza más de 90 visitas técnicas mensuales para medir y evaluar la emisión de ruido en establecimientos comerciales.

la Secretaría Distrital de Ambiente realiza más de 90 visitas técnicas mensuales para medir y evaluar la emisión de ruido en establecimientos comerciales. Consulta en línea: puede acceder al Observatorio Ambiental de Bogotá para ver indicadores relacionados con la emisión de ruido en la ciudad.

¿Cómo denunciar el exceso de ruido?

Si considera que un establecimiento está generando ruido por encima de los límites permitidos, cualquier ciudadano puede:

Llamar a la Línea 123: este canal está disponible para reportar comportamientos que afectan la tranquilidad y convivencia.

este canal está disponible para reportar comportamientos que afectan la tranquilidad y convivencia. Contactar a la Secretaría Distrital de Ambiente: puede comunicarse al teléfono +57 (601) 3778899 o enviar un correo electrónico a atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co.

puede comunicarse al teléfono +57 (601) 3778899 o enviar un correo electrónico a atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co. Acudir a la Policía Metropolitana de Bogotá: si el ruido proviene de un vecino o establecimiento cercano, puede solicitar la intervención de la Policía para que verifiquen la situación y tomen las medidas correspondientes.

