Recientemente se hablada de cargos contra el presidente Gustavo Petro en Estados Unidos, pero ahora una aclaración lo desmiente. De acuerdo con The New York Times, no existe ningún proceso penal formal contra el mandatario en territorio estadounidense, lo que baja la presión frente a versiones que circularon días atrás.

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Funcionarios consultados por el medio estadounidense indicaron que el Departamento de Justicia sí adelanta dos investigaciones en Nueva York en las que aparece mencionado Petro, pero estas se encuentran en etapas iniciales y no implican acusaciones directas.

New York Times aclara situación de Petro en investigaciones de EE.UU.

Las pesquisas buscan establecer si existieron reuniones entre el mandatario y narcotraficantes o si su campaña presidencial habría recibido dinero de estos grupos, aunque por ahora no hay conclusiones ni señalamientos formales.

El tema ha desatado polémica incluso en Estados Unidos. Expertos como la profesora Rachel Barkow advirtieron que, aunque este tipo de investigaciones son comunes, existe incertidumbre sobre posibles motivaciones políticas detrás de algunos procesos judiciales.

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Además, este episodio se da tras varios choques entre Petro y el expresidente estadounidense Donald Trump, que incluyeron declaraciones fuertes, sanciones y tensiones diplomáticas que escalaron en su momento.

Por ahora, aunque el nombre del mandatario sigue bajo revisión en investigaciones en Estados Unidos, no hay cargos en su contra, lo que marca una diferencia clave frente a las versiones iniciales que desataron el escándalo.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.