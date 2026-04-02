El líder social Álvaro Marín Galeano fue asesinado en el municipio de Florida, en el departamento del Valle del Cauca, según confirmaron autoridades locales. El homicidio ocurrió este Jueves Santo 2 de abril de 2026.

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Hombres armados interceptaron a la víctima y le dispararon. Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre los responsables ni sobre los móviles del crimen.

Así lo informó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y el caso se trata de un nuevo episodio de violencia contra líderes sociales en el país.

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¿Quién era Álvaro Marín Galeano, líder social asesinado en Jueves Santo?

Marín Galeano hacía parte de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Negros y era integrante activo de la Asociación Campesina ASOCAMFLOR, según Indepaz,

Además, participaba en la guardia campesina, desde donde impulsaba la defensa del territorio, los derechos de las comunidades rurales y la organización social en la región.

🔴 #34LíderesAsesinados 👥 Nombre: Álvaro Marín Galeano

📆 Fecha: 02/04/2026

📍 Lugar: Florida – Valle del Cauca ➡️Álvaro Marín Galeano era un reconocido líder social campesino y comunal, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Negros, quien también hacía… pic.twitter.com/dPo4biZFUO — INDEPAZ (@Indepaz) April 3, 2026

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, organizaciones sociales reiteraron el llamado a reforzar las medidas de protección en los territorios.

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