En la madrugada de este miércoles se registró un nuevo hecho de violencia en el sur de Bogotá. Una mujer de aproximadamente 37 años fue asesinada a tiros en el barrio Porvenir, en la localidad de Bosa, mientras se encontraba en compañía de un hombre.

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De acuerdo con la información preliminar, el ataque habría sido perpetrado bajo la modalidad de sicariato, lo que causó pánico entre los habitantes del sector. El hombre que estaba con la víctima, de unos 35 años, resultó herido y actualmente recibe atención médica.

Cinco asesinatos en Bogotá en 24 horas

Este caso no fue aislado. Según informaron las autoridades, en las últimas 24 horas se han presentado al menos cinco homicidios en diferentes localidades de la capital.

Otro de los hechos ocurrió en el sector de Villas de Bolívar, también en el sur de la ciudad, donde hombres que se movilizaban en motocicleta atacaron a tiros a una persona.

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A estos episodios se suma un crimen en la localidad de Kennedy, en el barrio Carvajal, donde un hombre de 55 años fue asesinado a las afueras de una funeraria.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles de estos hechos y dar con los responsables.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: