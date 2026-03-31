Un violento hecho sacudió al municipio de El Espinal (Tolima), donde una pareja fue asesinada a tiros mientras se movilizaba en motocicleta junto a su bebé, quien también resultó herido. Las víctimas fueron identificadas como Juan Sebastián Quiñones Morena y Lizet Tatiana Avilés.

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El caso mantiene en alerta a las autoridades, que avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en medio de un escenario de violencia creciente.

De acuerdo con El Tiempo, hombres armados interceptaron a las víctimas y abrieron fuego en su contra. Como resultado, el hombre y la mujer fallecieron debido a la gravedad de las heridas.

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Por su parte, el bebé fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica en un estado que causa preocupación por su estado delicado.

Hipótesis de crimen de pareja que iba en moto en Tolima

De acuerdo con las primeras versiones, el crimen estaría relacionado con un posible robo. Las autoridades indicaron que, luego del ataque, los agresores se llevaron la motocicleta en la que se desplazaba la familia, lo que refuerza la hipótesis de un asalto violento como principal móvil de este hecho de ataque armado.

Sin embargo, los investigadores no descartan otras líneas y continúan recopilando pruebas para determinar si hubo factores adicionales detrás del crimen. El caso ha causado conmoción en la región, especialmente por la presencia del menor durante el ataque, lo que añade gravedad a este episodio de tragedia familiar.

Las autoridades desplegaron operativos en la zona con el objetivo de identificar y capturar a los responsables. Mientras avanzan las indagaciones, el estado de salud del bebé sigue siendo clave dentro del proceso, en medio de un hecho que reabre el debate sobre la seguridad en el municipio.

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