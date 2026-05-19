Las autoridades dieron a conocer imágenes del lugar en el que fue encontrado el cuerpo de Yulixa Toloza, cuyo caso ha causado conmoción en Bogotá y otras regiones del país.

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Las fotografías muestran una zona boscosa y de difícil acceso en el municipio de Apulo, donde investigadores adelantaron labores de inspección judicial luego del hallazgo del cadáver.

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En las imágenes difundidas se observan restos de vegetación, tierra removida y sectores cubiertos por maleza, escenario en el que unidades de la Sijín adelantaron los procedimientos técnicos correspondientes.

#Atención 🚨Las autoridades revelaron imágenes del lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Yulixa Toloza. pic.twitter.com/IvVyajDlKh — Pulzo (@pulzo) May 19, 2026

El hallazgo ocurrió en medio de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá, luego de la desaparición de la mujer luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento que sería ilegal.

Caso de Yulixa Toloza conmociona al país

El caso de Yulixa Toloza ha desatado la indignación nacional por las circunstancias en las que desapareció después de asistir a un centro estético en el sur de Bogotá.

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De acuerdo con las investigaciones conocidas hasta ahora, la mujer habría presentado complicaciones luego del procedimiento y posteriormente se perdió su rastro.

Las autoridades ya habían reportado capturas y órdenes judiciales relacionadas con el caso, mientras avanzaban las pesquisas para establecer qué ocurrió realmente después de la intervención.

Ahora, con el hallazgo del cuerpo en Apulo, la investigación entra en una nueva etapa enfocada en esclarecer plenamente las circunstancias de la muerte.

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