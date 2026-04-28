El gol de Luis Díaz con Bayern Múnich a PSG en Champions League se convirtió en un punto clave en el duelo de ida de la semifinal del torneo, que tuvo un auténtico espectáculo para los fanáticos.

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Lo cierto es que uno de los comentaristas que suele ser más crítico se rindió no solo a la exposición de fútbol en el estadio de París, sino que exaltó la anotación del colombiano en el juego.

Así fue como Carlos Antonio Vélez reaccionó a través de su cuenta personal de X (antes conocida como Twitter), luego de la anotación que sirvió para encender los ánimos de los seguidores.

“¡Uff, que gol hizo! Y el control mejor que el remate”, aseguró el periodista colombiano, que pocas veces expresa con tanta alegría en sus redes sociales este tipo de situaciones de partido.

De hecho, exaltó la dinámica del partido que finalmente terminó 5-4 a favor de PSG frente a Bayern Múnich, por lo que lanzó una pregunta que (a su parecer) cuenta con respuesta.

“¿Nueve goles en una hora? Tiene explicación”, remató el caldense en su publicación que sobresalió por una emoción pocas veces vista dentro de sus comentarios habituales.

Precisamente, para justificar su afirmación sobre la realidad goleadora que se vivió en terreno francés, lanzó una publicación en la que expuso las debilidades de los defensas.

“Una verdadero vendaval ofensivo de lado y lado con una necesaria complicidad defensiva”, aseguró el comentarista en su red social, donde no ahorró elogios para el colombiano.

En un duelo frenético en el Parque de los Príncipes, el PSG logró una ventaja mínima. Por el lado francés destacaron los dobletes de Dembélé y Kvaratskhelia, mientras que por el Bayern marcaron Harry Kane, Olise, Upamecano y el ya mencionado Luis Díaz.

Por eso, al final del juego que se disputó en el principal torneo de clubes en Europa, Vélez fue contundente para exponer, con menor emoción pero igual exaltación, el buen trabajo del guajiro.

“Aparte del gol, el juego de Lucho fue brillante. En los dos partidos frente al Real Madrid apareció en los goles, determinante en la definición, pero no influyente en el juego. Hoy fue redondo… Golazo por el control orientado, la finta y la pegada además del desequilibrio por banda, la suma por el medio y la colaboración sin pelota! Lo mejor de su repertorio en el último tiempo! Muchos cracks juntos”, remató.

El partido de vuelta de la semifinal entre el Bayern Múnich y el PSG se jugará el próximo miércoles 6 de mayo de 2026.

El encuentro tendrá lugar en el Allianz Arena de Alemania. Tras el emocionante partido de ida disputado este martes, donde el PSG se impuso 5-4 en un festival de goles que incluyó una anotación del colombiano Luis Díaz, la serie queda totalmente abierta para la definición en territorio bávaro.

El ganador de esta llave avanzará a la gran final en Budapest el 30 de mayo, donde enfrentará al vencedor de la serie entre el Atlético de Madrid y el Arsenal.

Esta fue la publicación de Vélez con la que el caldense sacó su faceta como hincha en medio de una emoción por el golazo de Luis Díaz:

Uff… que gol hizo!!! Y el control mejor q el remate… 9 goles en una hora? Tiene explicación!!! https://t.co/htVYV2AwtY — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) April 28, 2026

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