El centro comercial Nuestro Bogotá se pronunció oficialmente luego de la muerte de una persona ocurrida al interior de uno de los restaurantes del complejo, en hechos registrados en la mañana de este viernes 8 de mayo de 2026.

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En un comunicado, la administración del lugar expresó su solidaridad con los familiares y allegados de la persona fallecida. Además, indicó que desde el primer momento se activaron los protocolos internos para atender la situación.

Según la información entregada, una persona que se encontraba en un restaurante del centro comercial sufrió un evento al interior del establecimiento, lo que derivó en el hecho que hoy es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

El centro comercial también aclaró que el incidente ocurrió dentro de un local comercial y no en las áreas comunes del complejo. Por esta razón, precisó que los hallazgos de las investigaciones serán entregados directamente a las partes involucradas por las autoridades, y no a la administración del lugar.

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En el comunicado, el centro comercial enfatizó que no tendrá acceso a los detalles del caso y que todo el proceso queda en manos de los organismos competentes.

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Asimismo, la administración fue enfática en señalar que el hecho no tuvo relación alguna con el funcionamiento de los equipos de transporte vertical del complejo, como ascensores o escaleras eléctricas.

Finalmente, el centro comercial reiteró que no entregará más información sobre el caso por respeto a la privacidad de la persona fallecida y de su familia, y mientras avanzan las investigaciones oficiales.

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