El debate sobre el futuro pensional de los colombianos volvió a encender los ánimos en la mesa de Mañanas Blu. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y la periodista Paola Ochoa protagonizaron un fuerte rifirrafe a raíz del fallo del Consejo de Estado que ordena el traslado de 25 billones de pesos desde los fondos privados hacia Colpensiones.

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La tensión aumentó cuando Sanguino defendía la solidez de la entidad pública y el impacto de la Ley 2381 (reforma pensional), asegurando que el sistema busca ser sostenible con los ahorros y rentabilidades de los cotizantes. Ante la explicación, Ochoa soltó una risa irónica que desató la molestia del funcionario.

“No le dé risa, que esa es la gracia de la ley”, le espetó el ministro Sanguino, visiblemente incómodo por la reacción de la comunicadora.

La respuesta de Paola Ochoa no se hizo esperar, cuestionando la viabilidad del Fondo de Ahorro del pilar contributivo y el límite de los 2,3 salarios mínimos propuesto por el gobierno de Gustavo Petro. “Claro que me da risa porque estamos mezclando peras con manzanas”, contestó la periodista, señalando que nada tiene que ver el régimen de prima media de la Ley 100 con las nuevas condiciones de la reforma que hoy está bajo la lupa de la Corte Constitucional.

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Ochoa insistió en que el fondo de ahorro para quienes ganan hasta 2,3 salarios está en riesgo, a lo que el ministro respondió apelando a la vigencia actual de las normas. “La ley dice claramente que los recursos deben estar en los fondos donde se atiende esa pensión”, argumentó Sanguino, recordando que mientras la Corte no decida lo contrario, la ley 2381 sigue firme y prohíbe pertenecer a dos regímenes al mismo tiempo.

El cruce dejó en evidencia la profunda división que persiste entre el Ejecutivo y los analistas sobre si Colpensiones tiene la capacidad real de administrar los ahorros de millones de colombianos sin depender exclusivamente del Presupuesto General de la Nación.

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