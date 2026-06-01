Las elecciones presidenciales en Colombia llegan a su punto más álgido con el inicio de la campaña a la segunda vuelta, que se celebrará el próximo domingo 21 de junio. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán para que la ciudadanía decida quién será el nuevo huésped de la Casa de Nariño.

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Y detrás de ambos candidatos están sus fórmulas vicepresidenciales, por el lado de Defensores de la patria está José Manuel Restrepo, mientras que por el Pacto Histórico aparece Aída Quilcué. Los dos buscan ser la mano derecha del próximo jefe de Estado y tienen un rol crucial para las próximas semanas.

De hecho, Restrepo Abondano ya retó a Quilcué Vivas a un debate, que podría incidir en las votaciones, que dejaron al equipo de De la Espriella con ventaja en la primera vuelta. Sin embargo, ¿quiénes son ellos? ¿Cuáles son sus trayectorias? Y todavía más importante ¿Quién tiene la mejor hoja de vida?

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Perfil de Aída Quilcué

La caucana no muestra en sus HV que haya cursado una educación profesional, pero eso no le ha sido impedimento para tomar vocería en pro de comunidades indígenas a las que pertenece y ha defendido.

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Desde 2007 ha hecho parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), una de las asociaciones étnicas más visibles, antiguas y grandes del país; a esta pertenece la mayoría de los cabildos y comunidades de dicha región.

Desde allí, ha sido una de las lideresas indígenas que más movilización social ha tenido, en las que ha hecho denuncias por vulneraciones de derechos humanos. La candidata tomó relevancia cuando su esposo, José Edwin Legarda, fue asesinado en diciembre de 2008, en un crimen que salpica a miembros del Ejército Nacional.

En el Cric, Quilcué ha tenido diversos roles que han pasado entre contratista, coordinadora, consejera y asesora. Eso le permitió ganar reconocimiento entre las comunidades indígenas y en 2022 se lanzó al Senado de la República por la circunscripción indígena por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).

En aquella época quedó electa y fue congresista hasta 2026, donde destacó por apoyo a las políticas del gobierno de Gustavo Petro. Aunque ya sabe lo que es medirse en un cargo crucial como el de senadora (diferente a Francia Márquez, que no había ocupado un puesto público antes de la Vicepresidencia), tiene menos experiencia frente a la fórmula contrincante.

¿Cuál es la experiencia de José Manuel Restrepo?

La mano derecha de Abelardo de la Espriella, por su parte, ha tenido una formación académica bastante amplia. Es economista de la Universidad del Rosario, donde obtuvo una especialización en Finanzas. Sumado a ello, tiene otra maestría en economía y un doctorado en administración de empresas en la Universidad de Bath y la London School of Economics.

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Por su parte, su experiencia laboral ha sido bastante amplia, tanto en sector público como privado. Cuenta con un tiempo en el Congreso, donde fue asesor, además de ser rector de importantes universidades. Estuvo en la dirección del Cesa entre 2009 y 2014 y de ahí saltó a su alma máter, el Rosario, la cual administró entre 2014 a 2018.

De ahí fue cuando dio un paso al costado para unirse al gabinete del gobierno de Iván Duque, donde arrancó en 2018 como ministro de Comercio, Industria y Turismo. En 2021 pasó de esa cartera a la de Hacienda, en un contexto del país tenso, marcado por las protestas del paro nacional y la controvertida salida de su antecesor, Alberto Carrasquilla.

Sobre el papel, Restrepo Abondano parece llevar la ventaja por sus estudios y que ya ha hecho parte de un gobierno. No es un secreto que el abogado lo escogió para contrastar esa figura de ‘outsider’ que el líder de Defensores de la patria lleva al nunca haber ocupado un cargo público y/o de elección popular.

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