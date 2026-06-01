La primera vuelta presidencial de 2026 no solo dejó un nuevo panorama político en Colombia. También registró un aumento significativo en la participación ciudadana frente a las elecciones de 2022, cuando Gustavo Petro se convirtió en presidente de la República.

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Los datos preliminares muestran que casi 24 millones de colombianos acudieron a las urnas este año, una cifra superior a la registrada hace cuatro años y que refleja un mayor interés de los ciudadanos por el rumbo político del país.

La participación electoral creció frente a 2022 en Colombia

De acuerdo con los resultados conocidos tras la jornada electoral, en las elecciones presidenciales de 2026 estaban habilitados para votar 41.421.973 ciudadanos. De ellos, 23.978.304 ejercieron su derecho al voto.

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La cifra representa un aumento importante frente a la primera vuelta de 2022, cuando el censo electoral estaba conformado por 39.002.239 personas y acudieron a las urnas 21.442.300 votantes.

En términos absolutos, esto significa que en 2026 participaron 2.536.004 colombianos más que en la elección que abrió el camino de Petro hacia la Casa de Nariño.

Más allá del número de votantes, el porcentaje de participación también registró un crecimiento. En la primera vuelta de 2022 la participación fue cercana al 55 % del censo electoral. Para 2026, la cifra se ubicó por encima del 57 %, consolidando una de las jornadas con mayor movilización ciudadana de los últimos años.

El dato resulta especialmente relevante porque el incremento no solo responde al crecimiento natural del censo electoral, sino también a una mayor asistencia de ciudadanos a las mesas de votación.

Comparación de elecciones 2022 y 2026

Elecciones presidenciales 2022:

Habilitados para votar: 39.002.239.

Votantes: 21.442.300.

Elecciones presidenciales 2026:

Habilitados para votar: 41.421.973.

Votantes: 23.978.304.

Diferencia:

2.536.004 votantes más en 2026.

Con estos datos, la elección presidencial de 2026 se perfila como una de las más concurridas de la historia reciente del país, reflejando una mayor movilización ciudadana en un momento clave para el futuro político de Colombia.

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