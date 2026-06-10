Una situación en el lado de Iván Cepeda dio de qué hablar por las cuestionables formas en las que algunos simpatizantes de él buscan ayudarle para que gane la segunda vuelta del domingo 21 de junio. Un video que circula en redes mostró a un promotor de la campaña del candidato del Pacto Histórico pidiendo estrategias cuestionables para lograr la victoria.

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El hombre, que haría parte del equipo de Cepeda en Bolívar, felicitó a sus colegas por los votos logrados en la región, pero dijo que necesitan redoblar esfuerzos para ganar, y para ello dijo que había que dejar a un lado el “tema de la ética” para derrotar a Abelardo de la Espriella.

A su vez, anunció que iban a llegar unos recursos económicos a la campaña en la región y que con eso podían gestionar transportes para que ciudadanos fueran a votar.

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“Con los recursos que van a llegar vamos a duplicar esfuerzos, a poner los transportes necesarios y quiero dar algo aquí muy técnico: dejémonos del tema de la ética, nosotros tenemos que pelear con las mismas armas que ellos pelean”, aseguró el promotor durante un mitin.

“Dejémonos ya de ese tema de la ética”, la campaña de Petro corrió la línea ética, la de Cepeda la sepulta. Y la plata que está llegando, ufff… ¿Iván Cepeda, qué dice sobre esto? pic.twitter.com/Sq9ypX1d35 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) June 10, 2026

Asu vez, el militante de la campaña de izquierda agregó que sus colegas debían salir a las calles para persuadir a la población. Sin embargo, para lograrlo aseguró que es importante “brindarle algo a esa gente. Finalmente, manifestó que Cepeda va a duplicar la votación alcanzada en la primera vuelta presidencial.

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Las imágenes despertaron malestar en opositores a la candidatura de Cepeda y al Gobierno de Gustavo Petro, recordando cuando en 2022, Sebastián Guanumen, de la campaña del ahora presidente, pidió “correr la línea ética” para ganar las elecciones de aquel año.

Vicky Dávila cuestionó este nuevo caso de ‘el fin justifica los medios’ y arremetió contra la plata que está entrando a la candidatura del Pacto Histórico. A su vez, pidió la opinión de Cepeda en tal situación

“La campaña de Petro corrió la línea ética, la de Cepeda, la sepulta”, sentenció la ex precandidata.

Por su parte, María Fernanda Cabal pidió que el video que comprometió al promotor de la campaña sea divulgado en masa y aseguró que buscan llegar al poder con trampa, igualando que así llegó Petro a gobernar.

Este video hay que moverlo masivamente. Estos son los líderes de Iván Cepeda en Bolívar según publica la Revista Semana. Este personaje pide “dejar atrás la ética” y habla de de nuevos recursos para fortalecer labores políticas. Con trampa como Petro pretenden llegar al… pic.twitter.com/MPmVAqxj8q — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) June 10, 2026

Un caso similar se dio días atrás, también en el bando de Cepeda. El coordinador en Valledupar, Cesar, dijo que era necesario dar almuerzos y transporte para que llevaran a personas a sus zonas de votación. “La plata debe llegar a donde tiene que llegar y el día que tiene que llegar”, sentenció.

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