En las últimas horas, se hizo viral un video en el que el famoso ‘streamer’ colombiano MrStivenTC sufrió un accidente en una de las vías más importantes de Medellín.

Lo insólito del hecho es que el momento quedó grabado, ya que el creador de contenido estaba transmitiendo en vivo a través de sus redes sociales cuando perdió el control de su moto.

Al parecer, el ‘influencer’ iba excediendo los límites de velocidad y en una curva intentó frenar, lo que provocó que la moto se fuera al suelo. Tanto MrStiven como su acompañante resultaron afectados.

Por fortuna, el ‘streamer’ vallecaucano y la persona con la que iba en la moto no sufrieron heridas de gravedad, debido a que estaban usando los respectivos cascos. El video es impactante.

A través de las redes sociales, MrStivenTC se pronunció luego del aparatoso accidente y aseguró que su vida no corrió peligro gracias al uso de los elementos de protección.

“Muchachos salí a dar una vuelta y me di como tres, gracias a Dios no me partí. El socio está raspado también, gracias a Dios no pasó nada. Quiero concientizar a la gente que anda en moto, siempre usen casco. Yo a veces no lo uso pero gracias a Dios lo usé y vea de lo que me salvé”, indicó.