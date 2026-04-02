La violencia y la tragedia se ensañaron con el sur de Bogotá en plena Semana Santa. Mientras la ciudad se preparaba para los días de reflexión, en el barrio Canadá, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, se registró un hecho de sangre que ha conmocionado a los vecinos y que pone de presente cómo la intolerancia y los conflictos personales pueden escalar hasta un punto sin retorno. La víctima, identificada como Y. Davis Rodríguez, de 36 años, perdió la vida a manos de quien, hasta hace poco, consideraba su “mejor amigo”.

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De acuerdo con la información obtenida en exclusiva por el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo, los hechos se desencadenaron cuando caía la noche de este Miércoles Santo. Davis Rodríguez había pasado el día realizando sus actividades cotidianas y, al caer la tarde, se dirigió a un predio del sector donde se encontraría con su destino fatal. Lo que parecía ser una reunión normal entre conocidos terminó convirtiéndose en un escenario de reclamos, gritos y, finalmente, disparos.

La hipótesis principal que manejan las autoridades y que ha sido confirmada por fuentes cercanas al caso apunta a un drama pasional de proporciones devastadoras. Según los relatos recolectados en la zona, el agresor habría descubierto una presunta relación sentimental entre su esposa y su mejor amigo, Davis Rodríguez. Esta traición habría sido el detonante de una furia acumulada que estalló en el momento en que ambos hombres se encontraron frente a frente en el barrio Canadá.

Testigos de la zona indicaron que el victimario esperó a Rodríguez para encararlo. Tras cruzar las primeras palabras, el tono de la conversación subió rápidamente de nivel. El “parcero”, cegado por los celos y la desilusión, le recriminó a Davis por lo que estaba sucediendo a sus espaldas con su pareja. Lo que inició como un reclamo verbal se transformó en una acalorada discusión que alertó a los habitantes de las casas cercanas, quienes escucharon cómo los gritos de “traición” precedieron al sonido seco de un arma de fuego.

En medio del altercado, el agresor desenfundó un arma y le propinó un impacto de bala a Rodríguez. La víctima cayó herida de gravedad mientras el atacante aprovechaba la confusión de la noche para emprender la huida. Davis fue auxiliado rápidamente y trasladado de urgencia al Hospital de Meissen, donde los médicos hicieron todo lo posible por estabilizarlo. Sin embargo, la gravedad de la herida en su pecho fue superior a los esfuerzos científicos y minutos después se confirmó su deceso en los brazos de la muerte.

Tras el fallecimiento, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se desplazaron hasta el barrio Canadá y al centro asistencial para hacer el levantamiento del cadáver e iniciar las labores de criminalística. Se están recolectando testimonios de vecinos y analizando cámaras de seguridad del sector para establecer la ruta de escape del autor del crimen, quien hasta el momento permanece desaparecido.

Este caso de “justicia por mano propia” y venganza pasional ha generado un fuerte debate sobre la salud mental y la resolución de conflictos en la capital. Amigos de la víctima aseguran que, aunque los rumores de la infidelidad circulaban, nunca pensaron que la situación terminaría con la vida de Davis. Por ahora, las autoridades instan al presunto asesino a entregarse para responder por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

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